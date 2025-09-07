Ждали бомбическую новинку? НТВ разочаровывает — вместо хита вроде «Невского» стартует повтор сериала с рейтингом 6,5

Меню
7 сентября 2025 12:48
Кадр из сериала «Стражник»

Осень началась не слишком радужно для зрителей этого телеканала.

Осенью зрители федерального эфира ждали премьер, но канал НТВ решил иначе: с 8 сентября в прайм-тайм снова выходит «Стражник» — сериал 2022 года с Макаром Запорожским в главной роли.

Рейтинг проекта на «Кинопоиске» держится на отметке 6,5, что вызывает у части публики закономерный вопрос: зачем повторять именно его, а не показать новые релизы?

Сюжет сериала «Стражник»

Главный герой, Михаил Царёв, возвращается в родной город Мурманской области, чтобы отпраздновать юбилей отца — полковника Росгвардии. Но праздник превращается в драму: Николая Царёва задерживают прямо за столом по обвинению в коррупции.

Сын не верит в виновность отца и решает докопаться до истины. Чтобы увидеть систему изнутри, Михаил соглашается пойти в Росгвардию простым сержантом.

История быстро превращается в конфликт принципов: долг перед семьёй сталкивается с правдой, которую герой находит шаг за шагом.

Почему возвращают «Стражника»?

Официальных объяснений нет, но очевидно: у НТВ пока нет готового громкого сериала, чтобы закрыть вечерние слоты. Повтор «Стражника» — попытка удержать привычную аудиторию военным детективом, который уже однажды шёл в эфире и собрал стабильные показатели.

И предположительно, сразу после первого сезона в эфир выйдет второй сезон, который обещают выпустить уже несколько лет. Таким образом повтор станет лишь разогревом перед премьерой.

Что говорят зрители?

У сериала есть своя аудитория: кто-то ценит за динамику и игру актёров, особенно Максима Щеголева и Николая Козака, кто-то критикует за клишированный сюжет и невыразительную постановку. Итоговый рейтинг в 6,5 отражает этот баланс: проект не провалился, но и до топа не дотянул.

Итог

Показывая «Стражника» повторно, НТВ словно признаётся: новых сильных премьер у канала пока нет. Для тех, кто пропустил сериал три года назад, это шанс наверстать, а для остальных — ещё одно напоминание о том, как работает телевизионная сетка: не всегда в ней место свежим проектам, иногда — лишь проверенному прошлому.

Ранее мы писали: Не только «Невский-8» и «Первый отдел-5», но и новый «Мухтар: НТВ наконец раскрыл сериалы нового сезона 2025-2026.

Фото: Кадр из сериала «Стражник»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
1 комментарий
