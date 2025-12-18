Ждали больше 10 лет: манга «Псайрен» 3 раза попадала в топ ожиданий фанатов — и теперь ее экранизируют

Постапокалиптический триллер «Псайрен» (Psyren) готовится к выходу в аниме-формате в 2026 году.

Оригинальная работа Тосиаки Ивасиро трижды попадала в список «Манга, которую мы хотим увидеть в аниме», составляемый в рамках AnimeJapan, и долгое время считалась одним из главных «упущенных» хитов.

История, построенная как смертельная игра

В центре сюжета — старшеклассник Агэха Ёсина, случайно обнаруживший в телефонной будке красную карту с надписью PSYЯEN.

После исчезновения подруги детства Сакурако Амамии он узнает о серии загадочных пропаж по всей стране.

Активация карты переносит героя в иную реальность, где выживание возможно только при условии пробуждения псионических способностей (сверхвозможности, связанные с работой сознания и психики).

Мир «Псайрена» населен человекоподобными мутантами, а участники вынуждены действовать как команда, не имея права на ошибку.

Почему «Псайрен» так долго ждали

Манга выходила с декабря 2007-го по ноябрь 2010-го и насчитывает 16 томов. За это время она сформировала устойчивую фан-базу, для которой сочетание постапокалипсиса, психологического давления и сверхспособностей стало визитной карточкой истории.

Три попадания в список AnimeJapan лишь закрепили статус произведения как одного из самых желанных для экранизации.

Кто делает аниме

Режиссером проекта стал Кацүми Оно, за сценарную часть отвечает Син Ёсида, а производством занимается студия Satelight. Такой набор имен сразу задал высокий уровень ожиданий, учитывая опыт команды в фантастических и экшен-проектах.

Реакция автора

Сам Тосиаки Ивасиро отреагировал на новость эмоционально и лично:

«Я рад наконец сообщить родителям и семье то, чего не смог сделать около 15 лет назад. Молодые редакторы и сотрудники анимации подходят ко мне с горящими глазами и говорят, что в подростковом возрасте читали «Псайрен». И теперь, став взрослыми, они участвуют в его создании. Это вызывает у меня только благодарность и глубокое волнение».

Что ждать в 2026 году

Первый тизер уже дал понять, что экранизация делает ставку на атмосферу и ощущение тревоги: ночной мегаполис, телефонная будка и переход от реальных съемок к концепт-арту.

Для поклонников жанра это знак того, что «Псайрен» намерен сохранить свой мрачный и напряженный характер.

