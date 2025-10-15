Меню
«Жарков в кадре — и больше ничего не нужно»: даже те, кто не любит военные сериалы, с удовольствием смотрят новый сериал от создателя «Первого отдела»

«Жарков в кадре — и больше ничего не нужно»: даже те, кто не любит военные сериалы, с удовольствием смотрят новый сериал от создателя «Первого отдела»

15 октября 2025 13:17
Кадр из сериала «На сопках Маньчжурии»

Не все в восторге, но довольных все равно большинство.

Он снова на экране — и снова под прицелом зрительских ожиданий. Новый сериал с Сергеем Жарковым, «На сопках Маньчжурии» для НТВ, снял режиссёр «Первого отдела» Денис Неймонд — и этим уже заинтриговал фанатов.

История о разведчике на фоне последних дней Второй мировой, актёр, который никогда не играет «вполовину»… Казалось бы, успех гарантирован. Но оправдались ли ожидания? Что говорят зрители — восторги или разочарование?

История и человек

По сюжету группа советских разведчиков получает почти невыполнимое задание — найти и уничтожить секретный химический завод японцев в районе Харбина. Возглавляет миссию Иван Журавлёв — человек с прошлым, потерями и личной войной.

Именно в Харбине когда-то погибла его семья, и теперь герой Жаркова возвращается туда не только ради приказа, но и ради мести.

Что пишут зрители

Поклонники в восторге: «Смотрю всё, где есть Жарков!», «Он невероятно обаятелен, в нём есть то, чего не хватает современным актёрам», «Его герои живые, настоящие». Другие признаются: «Даже не люблю военные сериалы, но этот — затянул».

Но без ложки дёгтя не обошлось: «Клюква, штампы, на троечку», — пишут скептики. «Даже Жарков не спас», — добавляют другие. Хотя таких, судя по комментариям, меньшинство — большинство сошлось в одном: «Сергей Жарков снова держит планку».

Почему стоит включить

«На сопках Маньчжурии» — не просто про войну, а про внутреннюю битву человека, который выбирает не месть, а долг.

И если вы скучали по честным, сильным ролям, где герой не пафосен, а живой — этот сериал стоит вашего вечера. Ведь, как пишут зрители, «Жарков в кадре — и больше ничего не нужно».

Фото: Кадр из сериала «На сопках Маньчжурии»

Фото: Кадр из сериала «На сопках Маньчжурии»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
