Жаркие новинки ноября-2025: возвращаются вампиры, ведьмы и Меглин из «Метода» — тут найдете точный график выхода сериалов

Ноябрь для сериаломанов обещает быть жарким. Онлайн-платформы и телеканалы выкатили обойму громких премьер — от мистики и криминала до фэнтези и комедий.
Однако, если обычно новинки занимают центральное место, в этом месяце на первый план выходят продолжения старых хитов.
Зрителям предстоит вновь встретиться с вампирами, ведьмами и даже героями «Метода». Но и дебютов хватает — особенно любопытных на Wink и ТНТ.
|
Название
|
Дата выхода
|
Описание
|
Статус
|
Вампиры средней полосы — 3
|
1 ноября (START)
|
Смоленские вампиры возвращаются с финальным сезоном: беременность, тайны и новая угроза от уральской общины.
|
Уже вышел
|
Близкое счастье
|
1 ноября (KION, Иви)
|
Русско-турецкая мелодрама о девушке Нине, нашедшей любовь и испытания в Анталии.
|
Уже вышел
|
Нам покер
|
5 ноября (Wink)
|
Три соседа открывают покерный клуб дома и влипают в криминал — юмор, азарт и аферы.
|
Не вышел
|
Волшебный участок — 2
|
6 ноября (Okko)
|
Продолжение фэнтезийного хита: герои переезжают в Петербург и сталкиваются с нечистью Петра I.
|
Не вышел
|
Химкинские ведьмы
|
10 ноября (СТС)
|
Три мошенницы внезапно получают настоящие магические способности и пытаются от них избавиться.
|
Не вышел
|
Нейровася
|
10 ноября (ТНТ)
|
Полицейский сталкивается с ИИ-ассистентом, который мешает и помогает одновременно.
|
Не вышел
|
Обнальщик
|
13 ноября (Wink)
|
Отец и сын влезают в теневые схемы ради спасения семьи — на Дальнем Востоке и без гламура.
|
Не вышел
|
Пингвины моей мамы — 2
|
14 ноября (KION)
|
Семейная комедия продолжает историю Гоши и Сони — теперь с турецкими приключениями.
|
Не вышел
|
Метод — 3
|
20 ноября (Кинопоиск)
|
Меглин возвращается и возглавляет отдел по поимке маньяков — темнее, жёстче, чем прежде.
|
Не вышел
|
Черное облако — 2
|
28 ноября (Okko)
|
Новый сезон мистического триллера о девушке, пробудившей сверхъестественные силы.
|
Не вышел
Если судить по ноябрьскому расписанию, зрителей ждёт месяц без пауз: каждая неделя приносит громкую премьеру. Первые впечатления уже поступают от «Вампиров средней полосы» и «Близкого счастья» — оба проекта стартовали 1 ноября и держат планку.
Остальные — лишь на подходе. Так что в ближайшие недели можно смело устраивать сериаломарафон и проверять, кто кого: зритель или контент-гиганты, решившие не давать нам ни дня отдыха у экрана.
