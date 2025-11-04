Жаркие новинки ноября-2025: возвращаются вампиры, ведьмы и Меглин из «Метода» — тут найдете точный график выхода сериалов

Два уже вышло.

Ноябрь для сериаломанов обещает быть жарким. Онлайн-платформы и телеканалы выкатили обойму громких премьер — от мистики и криминала до фэнтези и комедий.

Однако, если обычно новинки занимают центральное место, в этом месяце на первый план выходят продолжения старых хитов.

Зрителям предстоит вновь встретиться с вампирами, ведьмами и даже героями «Метода». Но и дебютов хватает — особенно любопытных на Wink и ТНТ.

Название Дата выхода Описание Статус Вампиры средней полосы — 3 1 ноября (START) Смоленские вампиры возвращаются с финальным сезоном: беременность, тайны и новая угроза от уральской общины. Уже вышел Близкое счастье 1 ноября (KION, Иви) Русско-турецкая мелодрама о девушке Нине, нашедшей любовь и испытания в Анталии. Уже вышел Нам покер 5 ноября (Wink) Три соседа открывают покерный клуб дома и влипают в криминал — юмор, азарт и аферы. Не вышел Волшебный участок — 2 6 ноября (Okko) Продолжение фэнтезийного хита: герои переезжают в Петербург и сталкиваются с нечистью Петра I. Не вышел Химкинские ведьмы 10 ноября (СТС) Три мошенницы внезапно получают настоящие магические способности и пытаются от них избавиться. Не вышел Нейровася 10 ноября (ТНТ) Полицейский сталкивается с ИИ-ассистентом, который мешает и помогает одновременно. Не вышел Обнальщик 13 ноября (Wink) Отец и сын влезают в теневые схемы ради спасения семьи — на Дальнем Востоке и без гламура. Не вышел Пингвины моей мамы — 2 14 ноября (KION) Семейная комедия продолжает историю Гоши и Сони — теперь с турецкими приключениями. Не вышел Метод — 3 20 ноября (Кинопоиск) Меглин возвращается и возглавляет отдел по поимке маньяков — темнее, жёстче, чем прежде. Не вышел Черное облако — 2 28 ноября (Okko) Новый сезон мистического триллера о девушке, пробудившей сверхъестественные силы. Не вышел

Если судить по ноябрьскому расписанию, зрителей ждёт месяц без пауз: каждая неделя приносит громкую премьеру. Первые впечатления уже поступают от «Вампиров средней полосы» и «Близкого счастья» — оба проекта стартовали 1 ноября и держат планку.

Остальные — лишь на подходе. Так что в ближайшие недели можно смело устраивать сериаломарафон и проверять, кто кого: зритель или контент-гиганты, решившие не давать нам ни дня отдыха у экрана.

Также прочитайте: 3 свежих фильма, после которых сложно смотреть что-то иное: 100% вы их посоветуете друзьям