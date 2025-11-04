Жаркие новинки ноября-2025: возвращаются вампиры, ведьмы и Меглин из «Метода» — тут найдете точный график выхода сериалов

Меню
4 ноября 2025 11:21
Кадр из сериала «Химкинские ведьмы», «Вампиры средней полосы», «Метод»

Два уже вышло. 

Ноябрь для сериаломанов обещает быть жарким. Онлайн-платформы и телеканалы выкатили обойму громких премьер — от мистики и криминала до фэнтези и комедий.

Однако, если обычно новинки занимают центральное место, в этом месяце на первый план выходят продолжения старых хитов.

Зрителям предстоит вновь встретиться с вампирами, ведьмами и даже героями «Метода». Но и дебютов хватает — особенно любопытных на Wink и ТНТ.

Название

Дата выхода

Описание

Статус

Вампиры средней полосы — 3

1 ноября (START)

Смоленские вампиры возвращаются с финальным сезоном: беременность, тайны и новая угроза от уральской общины.

Уже вышел

Близкое счастье

1 ноября (KION, Иви)

Русско-турецкая мелодрама о девушке Нине, нашедшей любовь и испытания в Анталии.

Уже вышел

Нам покер

5 ноября (Wink)

Три соседа открывают покерный клуб дома и влипают в криминал — юмор, азарт и аферы.

Не вышел

Волшебный участок — 2

6 ноября (Okko)

Продолжение фэнтезийного хита: герои переезжают в Петербург и сталкиваются с нечистью Петра I.

Не вышел

Химкинские ведьмы

10 ноября (СТС)

Три мошенницы внезапно получают настоящие магические способности и пытаются от них избавиться.

Не вышел

Нейровася

10 ноября (ТНТ)

Полицейский сталкивается с ИИ-ассистентом, который мешает и помогает одновременно.

Не вышел

Обнальщик

13 ноября (Wink)

Отец и сын влезают в теневые схемы ради спасения семьи — на Дальнем Востоке и без гламура.

Не вышел

Пингвины моей мамы — 2

14 ноября (KION)

Семейная комедия продолжает историю Гоши и Сони — теперь с турецкими приключениями.

Не вышел

Метод — 3

20 ноября (Кинопоиск)

Меглин возвращается и возглавляет отдел по поимке маньяков — темнее, жёстче, чем прежде.

Не вышел

Черное облако — 2

28 ноября (Okko)

Новый сезон мистического триллера о девушке, пробудившей сверхъестественные силы.

Не вышел

Если судить по ноябрьскому расписанию, зрителей ждёт месяц без пауз: каждая неделя приносит громкую премьеру. Первые впечатления уже поступают от «Вампиров средней полосы» и «Близкого счастья» — оба проекта стартовали 1 ноября и держат планку.

Остальные — лишь на подходе. Так что в ближайшие недели можно смело устраивать сериаломарафон и проверять, кто кого: зритель или контент-гиганты, решившие не давать нам ни дня отдыха у экрана.

Фото: Кадр из сериала «Химкинские ведьмы», «Вампиры средней полосы», «Метод»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
