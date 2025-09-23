Меню
Жанна и Настя снова в институте, но останутся ли они на экране? Что известно о 3 сезоне «Первокурсниц»

23 сентября 2025 15:13
Кадр из сериала «Первокурсницы»

ТНТ молчит, фанаты волнуются.

Ситком «Первокурсницы», стартовавший на ТНТ в 2023 году, сразу собрал вокруг себя армию зрителей. История двух женщин, которые после семейных неудач решили вернуться в институт, оказалась близкой и смешной одновременно.

Успех первого сезона сделал продолжение неизбежным — и второй сезон уже вышел 8 сентября 2025 года. Но главный вопрос остаётся открытым: ждать ли зрителям третий сезон?

Что известно о будущем сериала

Продюсеры ТНТ пока не делали официального заявления о запуске новых серий. Однако ещё до выхода второго сезона они упоминали, что проект задуман как долгосрочный, и работа над продолжением для сезона 2025/2026 уже обсуждается. Это даёт основания полагать, что история Жанны и Насти не завершится на втором курсе.

Когда ждать возможную премьеру

Если телеканал сохранит привычный график, то новые эпизоды в случае утверждения третьего сезона могут выйти во второй половине 2026 года. Такой промежуток выглядит логично: на производство комедийного проекта обычно уходит около года. Успех первых серий и внимание зрителей в соцсетях станут важным аргументом для продления.

Почему шансы на третий сезон высоки

«Первокурсницы» выгодно выделяются на фоне других ситкомов. Здесь нет надуманной молодёжной лёгкости — вместо этого честный и ироничный взгляд на женщин, которые пытаются снова найти себя.

Исполнительницы главных ролей Анна Уколова и Екатерина Стулова добавляют достоверности, ведь их дружба началась ещё в студенчестве. Плюс сильная сценарная команда и новая режиссёр Алена Корчагина, известная по «Ивановым-Ивановым». Всё это говорит в пользу того, что проект не остановится на двух сезонах.

В итоге официальной даты выхода третьего сезона пока нет, но вероятность его появления крайне высока. Судьба «Первокурсниц» решится после финала второй части, и если зрительский интерес сохранится, продолжение станет лишь вопросом времени.

Читайте также: Ждете 3 сезон «Спросите медсестру» с Пановой? Рассказываем, будет ли продолжение у этого сериала и когда оно может выйти

Фото: Кадр из сериала «Первокурсницы»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
