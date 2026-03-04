«Жалко, что сериал из 8 серий всего. Так-то Трухина много не бывает»: на СТС в марте готовится шикарная комедия про деревенского Цезаря

Как раз для тех, кто устал от постоянных следователей и полицейский.

А что, если однажды вы проснётесь и решите, что вы — потомок Юлия Цезаря. Именно с этого абсурдного, но притягательного поворота начинается новый сериал «Цезарь», премьера которого состоится 16 марта в 19:00 на СТС. Это восьмисерийная комедия режиссёра Ильи Фарфеля, съёмки проходили в Беларуси.

Главный герой — Геша Коростылёв, охранник в областной администрации. Ему 45, он привык подстраиваться под других и терпеть насмешки. Всё меняется, когда он узнаёт, что его прадед был полковником по фамилии Цеза́рь.

Ударение на другой слог Гешу не смущает: в голове уже выстроена версия о родстве с римским полководцем. Решив, что «потомку легенды» нельзя жить как раньше, он уходит из дома и начинает спасать мир — сначала деревенский.

Гешу играет Михаил Трухин. Его герой проходит путь от растерянного охранника до уверенного в себе Геннадия Юрьевича Цезаря. В кадре появляется и сам римский полководец — как видение и внутренний голос.

«Трухин мне нравится. Я чисто из-за него и посмотрю этот мини-сериальчик», «Медынич и Трухин уже давно полюбившаяся зрителями киношная парочка. Вот снова они вместе», «Жалко, что сериал из 8 серий всего. Так-то Трухина много не бывает», — пишут в Сети люди.

Вместе с ним герой догоняет нарушителей на мотобайке, организует фестиваль, варит самую большую окрошку и учит бабушек пользоваться интернетом.

В ролях также Екатерина Стулова, Ольга Медынич, Ксения Теплова, Борис Каморзин. Медынич сыграла эффектную Клеопатру и ради роли стала жгучей брюнеткой. «Цезарь» — история о кризисе середины жизни, вере в себя и попытке вырваться из рутины. И, похоже, с долей здорового безумия.