Жади так крутила мужчинами, что не заслужила хэппи-энда: вот с кем её следовало бы оставить в финале «Клона»

27 марта 2026 14:44
Кадр из сериала «Клон»

У зрителей к героине большие претензии.

«Клон» вышел на экраны больше двадцати лет назад, а споры до сих пор не утихают, особенно в России. Главный вопрос, который мучает поклонников сериала все эти годы: с кем же на самом деле должна была остаться Жади?

И если покопаться в сюжете, становится понятно, что счастливого финала у бразильского хита могло бы и вовсе не быть — слишком уж много нелогичных поступков совершает главная героиня.

Поведение Жади

Если бы сценаристы «Клона» повели себя по-другому, Жади так и носилась бы по свету с чемоданом — единственным верным ее спутником. Все эти двадцать с лишним лет она только и делала, что убегала.

Взять хоть ту легендарную сцену на пляже, которую фанаты помнят наизусть: примчалась на встречу к любимому, не дождалась каких‑то жалких минут — и махнула в обратном направлении, прямиком в объятия Саида. Одним махом девушка умудрилась сделать несчастными троих людей, и этот хоровод страданий растянулся на добрых 250 серий.

А спустя двадцать лет законного брака, когда на горизонте замаячил Лукас, Жади снова готова была разменять душевный покой собственной дочери на призрачный шанс попробовать то же самое.

Альтернативный финал

Жади так и не научилась стоять на месте — она порхала между мужчинами с грацией мотылька. Ферраса, готового ради неё на все, она то подпускала поближе, то вышвыривала за дверь.

Саида, который к финалу уже и сам не понимал, за что ещё бороться, унижала с завидной регулярностью, будто проверяла на прочность его терпение.

Лука появился в финале, когда Жади уже успела увлечься его двадцатилетней копией Лео и разыграть спектакль со свадьбой с Зейном.

Если бы мужчины хотя бы иногда сверяли происходящее с реальностью, от шансов героини на хэппи-энд ничего не осталось бы. Лео вряд ли бы задержался рядом с той, кто годится ему в матери.

Зейн, как бы ни был очарован временной женой, слишком любил свободу. Лукас вообще не собирался никуда лететь — дочь болела, и только когда Маиза собственноручно подтолкнула его, он решился на вояж. В противном случае он так и просидел бы в особняке, перебирая варианты упущенного счастья.

Так что если снять розовые очки, финал «Клона» мог бы выглядеть совсем иначе, и Жади осталась бы одна со своим чемоданом.

Светлана Левкина
