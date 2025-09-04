Галя, у нас отмена: что станет с 3 сезоном «Безграничной любви»

Финал второго сезона турецкого сериала «Безграничная любовь» оставил зрителей в шоке. Смерть главной героини на свадьбе, потом анонс третьего сезона… Писали даже петиции, чтобы вернуть в сюжет Зейнеп.

Но внезапно продюсеры приняли неожиданное решение — третий сезон отменён, а на его месте появится совершенно новый проект.

Как всё изменилось

Третий сезон изначально готовили под рабочим названием «Хало». В каст должны были вернуться лишь четыре знакомых персонажа, включая Халиля Ибрагима. Работы над новыми эпизодами стартовали в августе, но внезапно были остановлены.

По информации журналистки Бирсен Алтунташ, команда пересмотрела планы, оценила риски и отказалась от идеи снимать продолжение.

Что будет вместо

Вместо третьего сезона «Безграничной любви» продюсер Фатих Аксой запускает сериал «Подземелье». Сценарий проекта лежал на полке несколько лет, и теперь создатели решили, что настал его час.

Главную роль в «Подземелье» планируют отдать Денизу Джану Акташу. Сейчас ведутся переговоры, и участие актёра станет ключевым событием для запуска проекта.

Реакция фанатов

Зрители восприняли новость неоднозначно. Одни посчитали решение продюсеров логичным: после резонансного финала второго сезона многие поклонники и правда говорили о бойкоте продолжения.

Но фанаты Дениза Джана Акташа недовольны: ради «Безграничной любви» актёр отказался от нескольких других предложений и в итоге остался ни с чем.

Теперь внимание турецких киноманов переключается на «Подземелье». Каким будет новый проект и оправдает ли он ожидания, станет ясно в ближайшее время.

