Зеркало в лифте — не для того, чтобы делать селфи: его устанавливают по одной простой причине

Мы привыкли думать, что зеркало в лифте — это просто удобно: поправить волосы, проверить внешний вид, сделать быстрое селфи. Но на самом деле у этого решения куда более практичная и продуманная задача.
Зеркало уменьшает чувство замкнутого пространства
Главная причина — психологический комфорт. В маленькой кабине лифта у многих появляется тревожность, а у кого-то — настоящая клаустрофобия.
Зеркало визуально «расширяет» пространство, создавая иллюзию глубины. Человеку становится легче, потому что исчезает ощущение тесной коробки, и поездка проходит спокойнее.
Помогает чувствовать себя безопаснее
Еще одна важная функция — возможность контролировать обстановку. В лифте не всегда удобно оборачиваться или внимательно смотреть на других людей, особенно если кабина заполнена.
Зеркало позволяет видеть, что происходит за спиной или сбоку, не вступая в прямой зрительный контакт. Это снижает напряжение и делает ситуацию более контролируемой.
Снижает агрессию и конфликтные ситуации
Есть простой психологический эффект: когда человек видит свое отражение, он ведет себя спокойнее. Зеркало как будто напоминает о самоконтроле.
Именно поэтому в лифтах с зеркалами реже происходят конфликты и случаи вандализма. Люди становятся менее импульсивными и более внимательными к своим действиям.
Это не декор, а продуманное решение
Зеркала в лифтах появились не случайно — их начали активно устанавливать с ростом городов и увеличением нагрузки на лифты. Это часть продуманной инфраструктуры, а не просто элемент дизайна, передает Sport24.
Так что в следующий раз, заходя в лифт, можно посмотреть на зеркало чуть иначе — как на маленькую деталь, которая делает поездку безопаснее и спокойнее.