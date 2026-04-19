Меню
Русский English
Отмена
Зеркало в лифте — не для того, чтобы делать селфи: его устанавливают по одной простой причине

Зеркало в лифте — не для того, чтобы делать селфи: его устанавливают по одной простой причине

19 апреля 2026 07:29
Кадр из фильма «Лифт» (1983)

Польза от этого предмета колоссальная.

Мы привыкли думать, что зеркало в лифте — это просто удобно: поправить волосы, проверить внешний вид, сделать быстрое селфи. Но на самом деле у этого решения куда более практичная и продуманная задача.

Зеркало уменьшает чувство замкнутого пространства

Главная причина — психологический комфорт. В маленькой кабине лифта у многих появляется тревожность, а у кого-то — настоящая клаустрофобия.

Зеркало визуально «расширяет» пространство, создавая иллюзию глубины. Человеку становится легче, потому что исчезает ощущение тесной коробки, и поездка проходит спокойнее.

Помогает чувствовать себя безопаснее

Еще одна важная функция — возможность контролировать обстановку. В лифте не всегда удобно оборачиваться или внимательно смотреть на других людей, особенно если кабина заполнена.

Зеркало позволяет видеть, что происходит за спиной или сбоку, не вступая в прямой зрительный контакт. Это снижает напряжение и делает ситуацию более контролируемой.

Снижает агрессию и конфликтные ситуации

Есть простой психологический эффект: когда человек видит свое отражение, он ведет себя спокойнее. Зеркало как будто напоминает о самоконтроле.

Именно поэтому в лифтах с зеркалами реже происходят конфликты и случаи вандализма. Люди становятся менее импульсивными и более внимательными к своим действиям.

Это не декор, а продуманное решение

Зеркала в лифтах появились не случайно — их начали активно устанавливать с ростом городов и увеличением нагрузки на лифты. Это часть продуманной инфраструктуры, а не просто элемент дизайна, передает Sport24.

Так что в следующий раз, заходя в лифт, можно посмотреть на зеркало чуть иначе — как на маленькую деталь, которая делает поездку безопаснее и спокойнее.

Фото: Кадр из фильма «Лифт» (1983)
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше