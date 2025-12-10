«Здесь все так запутано и интригует»: детектив для НТВ «Мертв на 99%» с Чадовым взорвет ваш мозг — 10 серий и все в яблочко

«Мёртв на 99%» — тот редкий российский сериал для НТВ, который цепляет не ностальгией, не громкими именами, а ощущением, что вот-вот сорвёшься вместе с героем с привычной жизни.

Если вдруг снова ищете, что включить вечером, — это как раз тот случай, когда детектив работает честно и без лишнего блеска.

Когда жизнь меняется за один день

Артём живёт широко: быстрые деньги, лофты, рестораны, девушка-картинка. И всё летит в пропасть, когда его путают с человеком по кличке Змей. Слишком опасным, чтобы просто отмахнуться. Слишком похожим, чтобы поверить в совпадение.

В какой момент всё пошло не туда — и действительно ли у него есть двойник — сериал не спешит объяснять. И от этого только интереснее.

«Надо заметить, что все актёры играют хорошо. Сериал очень динамичный, сюжет выстроен крепко, музыка подобрана отлично. Интересно другое: Артём — это Змей или всё-таки нет? Или он Артём, но обстоятельства толкают его вести себя как преступник? А может, у него действительно есть двойник? Здесь всё так запутано и интригует», — пишут на портале «Отзовик» зрители.

Почему зрители втягиваются

О сериалe пишут, что он держит ритм. Ни одной сцены, которая тянет время, и ни одного героя, играющего вполсилы. Алексей Чадов тащит сразу две версии одного человека — и оба кажутся убедительными.

История подмены лица для российского ТВ почти неиспользованная, а здесь она работает: то ли Артём на самом деле Змей, то ли обстоятельства подталкивают его к тому, чего он сам о себе не знал.

Стоит ли смотреть

Если любите динамичные детективы без лишних букв и с хорошей актёрской игрой — это как раз тот вариант, который не обманет ожиданий. Рейтинг на Кинопоиске 7,5.

И странно, как быстро начинаешь сомневаться: а кто из них всё-таки настоящий.

