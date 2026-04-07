Здесь головы летят как в «Игре престолов»: 3 турецких сериала с атмосферой Семи Королевств

Кажется, что заменить масштаб и интриги «Игры престолов» почти невозможно. Но турецкие исторические сериалы уже давно доказывают обратное — здесь тоже есть борьба за власть, предательства и герои, готовые идти до конца. Если скучаете по атмосфере Семи королевств, эти дизи могут стать отличной альтернативой.

«Воскресший Эртугрул»

Этот сериал переносит зрителей в XIII век и рассказывает о становлении Османской империи. Эртугрул вместе со своим племенем оказывается в центре политических интриг, предательств и масштабных сражений.

Как и в «Игре престолов», здесь нет безопасных персонажей, а каждое решение может стоить жизни. Борьба за власть, союзники, которые легко становятся врагами, и драматичные повороты делают сериал настоящей находкой для любителей исторических эпиков.

«Основание: Осман»

Продолжение истории «Воскресшего Эртугрула» показывает путь Османа — сына легендарного воина. Молодой правитель стремится расширить границы государства и сталкивается с множеством врагов.

Здесь зрителей ждут политические интриги, борьба за трон и неожиданные союзы. Как и в «Игре престолов», власть даётся непросто, а каждый шаг героя может изменить судьбу целой империи.

«Мехмед: Султан Завоевателей»

История молодого султана Мехмеда II, который мечтает завоевать Константинополь, наполнена дворцовыми интригами и борьбой за влияние. Герою приходится противостоять врагам как за пределами империи, так и внутри собственного дворца.

Этот сериал особенно понравится тем, кто любил наблюдать за взрослением правителей в «Игре престолов». Политические игры, неожиданные предательства и масштабные сражения создают атмосферу настоящего исторического эпика.