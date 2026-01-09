Меню
«Здесь был Юра», «Сказка о царе Салтане» и не только: 13 громких премьер февраля, которые уже обсуждают зрители

9 января 2026 16:40
Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»

Их точно стоит записать в календарь, чтобы не пропустить.

Февраль 2026 в российском прокате выглядит неожиданно насыщенным. Помимо больших премьер, в расписании много камерных, жанровых и просто странных фильмов, которые обычно и создают ощущение «живого» месяца в кино.

Что открывает месяц

5 февраля в прокат выходят сразу несколько разных по тону картин. Помимо фестивального хита «Здесь был Юра», в афише появляются «Несвятая Валентина» — антиромком со звездой «Трудных подростков» и «Слова пацана», и «Равиоли Оли» — легкая кулинарная комедия с Ольгой Бузовой. Это тот случай, когда зрителю предлагают выбор между авторским кино и чистым эскапизмом.

Середина февраля — большой размах

12 февраля зрителей ждет экранизация Пушкина «Сказка о царе Салтане» в версии Сарика Андреасяна. В тот же день выходит и «Уволить Жору» — давно снятая, но задержавшаяся комедия с Данилой Козловским и Михаилом Галустяном. Компанию им составит мелодрама «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич — классическая история «от любви до ненависти».

Неделя, когда выйдет все сразу

19 февраля — самая плотная дата месяца. В этот день выходит «Король и Шут. Навсегда», который продолжает вселенную сериала в формате фэнтези-эпоса. Параллельно в прокат идут «Красавица» — драма о подвиге ленинградцев, спасавших зоосад во время блокады, и герметичный триллер «Кто-то должен умереть».

К ним добавляются шпионская «Гуантанамера», хоккейно-фантастическое «Дополнительное время» и еще один жанровый эксперимент — фильм о перемещениях во времени и пути к победе.

26 февраля закрывает февраль «Человек, который смеется» с Евгением Цыгановым — черная комедия о кино и проклятии вечного смеха. Вместе с ним выходит «Спасти бессмертного», военная фантастика в духе «Мы из будущего».

Февраль 2026 выглядит как месяц, когда в кино можно идти не по привычке, а по настроению. Хочется легкого — есть романтические и комедийные премьеры. Нужно что-то серьезнее — есть драмы и исторические проекты. Хочется уйти от реальности — фэнтези и фантастика тоже на месте.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
