Киноафиша Статьи Заждались премьеры «Магической битвы: Казнь»? Культовое аниме выйдет в России позже, чем в остальном мире

13 декабря 2025 08:27
Кадр из мультфильма «Магическая битва: Казнь»

Международные зрители уже увидели релиз.

7 ноября в кинотеатрах Японии состоялось долгожданное событие для поклонников аниме — премьера полнометражного фильма по вселенной «Магической битвы». Картина с подзаголовком «Казнь» продолжила историю о битвах проклятий и магов, мгновенно покорив японскую аудиторию.

Западные зрители смогли присоединиться к просмотру чуть позже, в начале декабря. А вот российским фанатам пришлось проявить особенное терпение. Посмотреть любимое аниме на больших экранах можно будет через несколько дней.

Сюжет мультфильма «Магическая битва: Казнь»

В ночь, когда весь Сибуя погружается в хаотичное веселье Хэллоуина, на район обрушивается непроницаемый магический барьер. Он запирает внутри десятки тысяч обычных людей.

В этот эпицентр без колебаний направляется Сатору Годжо, сильнейший из ныне живущих колдунов. Однако его встречает хладнокровно спланированная засада.

Пока Годжо оказывается в ловушке, его ученик Юдзи Итадори и союзники-маги сражаются на улицах. Они верят, что очистят Сибую и спасут запертых горожан, но правда куда страшнее: кровавый хаос в этом районе — лишь первый этап.

За всем стоит Норитоси Камо, которого сами маги со страхом называют самым опасным колдуном в истории человечества.

Кадр из мультфильма «Магическая битва: Казнь»

Премьера мультфильма «Магическая битва: Казнь»

Мультфильм «Магическая битва: Казнь» представляет собой масштабную компиляцию ключевых событий, которые фанаты уже могли видеть в мультсериале. Он объединяет напряжённую арку «Инцидент в Сибуе» из второго сезона, а также захватывающее начало третьего сезона, выступая при этом важным связующим звеном.

Картина не просто повторяет увиденное, а служит своеобразным мостом к грядущему продолжению, выход которого анонсирован на январь 2026 года.

Для российских поклонников даты премьеры уже определены. Первыми новый фильм увидят зрители ряда кинотеатров 13 декабря, где его будут демонстрировать в профессиональном дубляже, выполненном для стран СНГ.

Широкий прокат в остальных кинозалах по всей стране начнётся двумя днями позже, с 15 декабря.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 отличных аниме.

Фото: Кадры из мультфильма «Магическая битва: Казнь» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
