Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Заждались новых серий «9-1-1»? У этого сериала про спасателей рейтинг в 88% на RT — 14 сезонов хватит надолго

Заждались новых серий «9-1-1»? У этого сериала про спасателей рейтинг в 88% на RT — 14 сезонов хватит надолго

1 октября 2025 16:11
Кадр из сериала «911 служба спасения»

Лента «Чикаго в огне» демонстрирует стабильный зрительский интерес.

Проект «911 служба спасения» держится на экранах с 2018 года. Авторы умело сочетают зрелищные трагедии и катастрофы с человеческими историями.

Найти похожий по накалу страстей сериал, чтобы заполнить им время между выходом новых серий, непросто. Но ведь еще до премьеры «9-1-1» любители процедуралов о спасателях «подсели» на другую картину. Это «Чикаго в огне».

Сюжет сериала «Чикаго в огне»

Сериал погружает зрителей в напряжённые будни пожарной части №51. После трагической гибели опытного пожарного Эндрю Дардена в части назревает конфликт — лейтенанты Мэтью Кейси и Келли Северайд обвиняют друг друга в случившемся.

В это же время в команду приходит новичок Питер Миллс, решивший продолжить дело погибшего отца вопреки воле матери. Под началом Уоллеса Бодена работают парамедики Габриэла Доусон с Лесли Шей. Каждое дежурство бросает героям новые вызовы, где от их решений зависят человеческие жизни.

Кадр из сериала «Чикаго в огне»

Детали сериала «Чикаго в огне»

Формат проекта очень похож на «911 служба спасения»: каждый эпизод — это одно или несколько отдельных дел, на которые выезжает команда главных героев. Параллельно персонажей показывают и вне службы: сериал фокусируется на их семьях, карьерных амбициях и отношениях между собой.

Если «9-1-1» еще только подбирается к своему 10-летнему юбилею в эфире, то «Чикаго в огне» уже отметил его. Картина выходит с 2012 года, и в этом октябре стартует уже 14-й по счету сезон. Рейтинги зрителей остаются стабильно высоки — оценка ленты на IMDb никогда не опускалась ниже 8, а на RT у нее 88%.

Кадр из сериала «Чикаго в огне»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 цитат от спасателей из «9-1-1: Одинокая звезда».

Фото: Кадры из сериалов «911 служба спасения», «Чикаго в огне»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Когда одна серия длится 3 минуты, можно посмотреть весь сезон за вечер: 5 трендовых мини-драм в формате шортс Когда одна серия длится 3 минуты, можно посмотреть весь сезон за вечер: 5 трендовых мини-драм в формате шортс Читать дальше 3 октября 2025
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере 2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере Читать дальше 2 октября 2025
Он не стоит и половины потраченного экранного времени: в Сети выбрали самого клишированного персонажа «Игры престолов» Он не стоит и половины потраченного экранного времени: в Сети выбрали самого клишированного персонажа «Игры престолов» Читать дальше 2 октября 2025
7 лучших сериалов HBO из 6 и более сезонов: если начать сейчас, точно хватит до весны 7 лучших сериалов HBO из 6 и более сезонов: если начать сейчас, точно хватит до весны Читать дальше 30 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
Представьте, вы стоматолог: пациент открыл пасть, а там зубы, которые рвут сталь — так из чего сделаны челюсти Чужого? Представьте, вы стоматолог: пациент открыл пасть, а там зубы, которые рвут сталь — так из чего сделаны челюсти Чужого? Читать дальше 3 октября 2025
20 лет томного ожидания: зрители требуют продолжение «Клона» с Жади и Лукасом, но услышит ли их Globo? 20 лет томного ожидания: зрители требуют продолжение «Клона» с Жади и Лукасом, но услышит ли их Globo? Читать дальше 3 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше