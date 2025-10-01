Заждались новых серий «9-1-1»? У этого сериала про спасателей рейтинг в 88% на RT — 14 сезонов хватит надолго

Проект «911 служба спасения» держится на экранах с 2018 года. Авторы умело сочетают зрелищные трагедии и катастрофы с человеческими историями.

Найти похожий по накалу страстей сериал, чтобы заполнить им время между выходом новых серий, непросто. Но ведь еще до премьеры «9-1-1» любители процедуралов о спасателях «подсели» на другую картину. Это «Чикаго в огне».

Сюжет сериала «Чикаго в огне»

Сериал погружает зрителей в напряжённые будни пожарной части №51. После трагической гибели опытного пожарного Эндрю Дардена в части назревает конфликт — лейтенанты Мэтью Кейси и Келли Северайд обвиняют друг друга в случившемся.

В это же время в команду приходит новичок Питер Миллс, решивший продолжить дело погибшего отца вопреки воле матери. Под началом Уоллеса Бодена работают парамедики Габриэла Доусон с Лесли Шей. Каждое дежурство бросает героям новые вызовы, где от их решений зависят человеческие жизни.

Детали сериала «Чикаго в огне»

Формат проекта очень похож на «911 служба спасения»: каждый эпизод — это одно или несколько отдельных дел, на которые выезжает команда главных героев. Параллельно персонажей показывают и вне службы: сериал фокусируется на их семьях, карьерных амбициях и отношениях между собой.

Если «9-1-1» еще только подбирается к своему 10-летнему юбилею в эфире, то «Чикаго в огне» уже отметил его. Картина выходит с 2012 года, и в этом октябре стартует уже 14-й по счету сезон. Рейтинги зрителей остаются стабильно высоки — оценка ленты на IMDb никогда не опускалась ниже 8, а на RT у нее 88%.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 цитат от спасателей из «9-1-1: Одинокая звезда».