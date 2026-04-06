До «Рассказа служанки» далеко: «Заветы» еще не вышли, но у сериала уже 84% на RT и неоднозначные отзывы от критиков

6 апреля 2026 13:46
Кадр из сериала «Заветы»

Критики разошлись во мнениях.

В Сети уже опубликовали первые рецензии на драматический сериал «Заветы», который выступает прямым продолжением нашумевшей «Рассказа служанки». В целом критики встретили новый проект благосклонно.

Среди достоинств они называют напряжённую, полную тайн сюжетную линию и убедительную актёрскую работу. Тем не менее, отмечают обозреватели, обойти по качеству оригинальное шоу этому сериалу так и не удалось.

Отзывы

На RT у сериала «Заветы» — 84% одобрения. Для сопоставления: первый сезон оригинальной «Рассказа служанки» имеет на том же ресурсе 94% от критиков. По «Заветам» отзывы пока сдержанные.

Collider: Издание отмечает пронзительную историю и актёрские работы. Журналисты пишут, что проект удерживает внимание с первой до последней минуты, отличается мощным исполнительским мастерством и предлагает неожиданный ракурс в жанре повествования о взрослении.

Comic Book: Здесь уверены, что поклонникам исходного шоу продолжение придётся по душе. Рецензенты заявляют: если вы оценили «Рассказ служанки», вы оцените и «Заветы». Более того — даже если оригинал успел вам немного приесться, сиквел содержит достаточно новых, нестандартных и увлекательных моментов, чтобы вновь заинтересоваться этой вселенной.

TV Insider: Портал хвалит напряжённую сюжетную линию. Отмечается, что атмосфера остаётся гнетущей, поскольку в центре внимания — девушки, чьи естественные стремления подавляются и объявляются греховными.

CBR: По мнению обозревателей, перед нами тревожный и динамичный сериал, который подойдёт не каждому зрителю со слабой психикой.

The Hollywood Reporter: Здесь, напротив, посчитали, что «Заветы» чересчур активно заимствуют сюжетные приёмы первой части. Тем не менее в целом критик отозвался о сериале положительно. В рецензии говорится: это душещипательная история о девочках-подростках.

Сюжет

События разворачиваются через несколько лет после того, как закончился оригинальный «Рассказ служанки». В центре повествования — две героини: Агнес, которую растили в привилегированной школе, возглавляемой тётей Лидией Клементс, и Дейзи, действующая в рядах сопротивления.

Девушки объединяют усилия, чтобы разрушить тоталитарный режим Галаада изнутри. Как выясняется, Агнес на самом деле является Ханной — дочерью Джун и Люка, тех самых персонажей, которых зрители знали по исходному шоу.

Премьера сериала «Заветы» состоится 8 апреля на стриминговой платформе Hulu.

Фото: Кадры из сериала «Заветы»
Светлана Левкина
