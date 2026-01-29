Затянется, как «Великолепный век» или нет? Разбираемся, сколько эпизодов у турецкого сериала «Розы и грехи»

В октябре 2025 года на турецком телевидении стартовал сериал «Розы и грехи». И почти сразу у зрителей возник знакомый вопрос: не повторит ли проект судьбу «Великолепного века», который в итоге растянулся на сотни серий.

Опасения понятны. История развивается медленно, персонажи сложные, драмы много. Обычно именно так начинаются сериалы, которые потом невозможно досмотреть до конца. Но в этом случае формат известен заранее, и сюрпризов тут не будет.

Сколько серий и стоит ли бояться затянутости

Создатели «Роз и грехов» изначально заложили один сезон из 15 серий. Это не история «пока смотрят» и не проект с открытым финалом.

Сценарий писался как цельная драма с чётким завершением, без многолетних продолжений и повторяющихся конфликтов. Так что второго «Великолепного века» здесь точно не будет.

Что уже вышло и когда финал

На сегодняшний день зрители увидели 14 серий. Впереди осталась только одна, финальная. Она выйдет 31 января и должна поставить точку в истории Серхата и Зейнеп, закрыв все ключевые сюжетные линии.

Так что переживать не стоит. «Розы и грехи» — это законченная история с понятным финалом, а не сериал, который рискует растянуться на годы.