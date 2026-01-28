Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Как «Великолепный век», но на 10 серий: в 2026 году выходит новый турецкий сериал о любви и ненависти в гареме

Как «Великолепный век», но на 10 серий: в 2026 году выходит новый турецкий сериал о любви и ненависти в гареме

28 января 2026 21:02
Кадр из сериала «Великолепный век»

Скучали по Сулейману и Хюррем? Вас ждет новая удивительная история. 

Турецкая киноиндустрия каждый год радует новинками. В 2026 году поклонников турецких сериалов порадуют новой экранизацией вечной истории любви между красавицей Шахерезадой и упрямым Шахрияром.

Что ждать в сериале

Проект будет рассчитан на 10 серий. Зрители смогут увидеть не только великолепную игру звезд Турции, но и весьма поучительную историю, которая поможет многим совершенно иначе взглянуть на жизнь.

Султан Шахрияр долго сомневался в верности жены и, поймав ее на измене, убил супругу, после чего начал мстить женщинам. Он каждую ночь зовет в покои новую наложницу и забирает ее жизнь утром. Когда на очереди оказалась дочь визиря, Шахерезада, она нашла способ избежать страшной судьбы, рассказывая султану сказки, которые открывают ему истину о жизни.

Интересные факты о сериале

Продюсером сериала выступает Мехмет Боздаг. Режиссерское кресло занял Метин Гюнай, а сценарий написал Атилла Энгин, автор таких проектов, как «Воскресший Эртугрул» и «Основание. Осман».

Съемки проходят на специально построенном плато площадью более 2000 квадратных километров. Главную мужскую роль в сериале исполнит Ибрагим Челиккол. Российским зрителям он известен по проекту «Черно-белая любовь», а роль Шахерезады досталась красавице Джансу Дере. В сериале «Великолепный век» она сыграла Фирузе.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Морские твари и кислота: как предохранялись наложницы в гареме Султана – «уж лучше смерть» Морские твари и кислота: как предохранялись наложницы в гареме Султана – «уж лучше смерть» Читать дальше 29 января 2026
Затянется, как «Великолепный век» или нет? Разбираемся, сколько эпизодов у турецкого сериала «Розы и грехи» Затянется, как «Великолепный век» или нет? Разбираемся, сколько эпизодов у турецкого сериала «Розы и грехи» Читать дальше 29 января 2026
Фатиха действительно выгнали из «Клюквенного щербета»: доказательство Фатиха действительно выгнали из «Клюквенного щербета»: доказательство Читать дальше 29 января 2026
Netflix в Турции: по названию нового сериала сразу ясно — в одном проекте нас ждет все самое лучшее, что есть в турдизи Netflix в Турции: по названию нового сериала сразу ясно — в одном проекте нас ждет все самое лучшее, что есть в турдизи Читать дальше 29 января 2026
После 35 серии смотреть невозможно: 2 причины, по которой «Лейла» из любимого турецкого сериала стала одним из главных разочарований После 35 серии смотреть невозможно: 2 причины, по которой «Лейла» из любимого турецкого сериала стала одним из главных разочарований Читать дальше 28 января 2026
Этот турецкий сериал жду ради красавчика из «Черно-белой любви»: очень рада, что в нем всего 8 серий Этот турецкий сериал жду ради красавчика из «Черно-белой любви»: очень рада, что в нем всего 8 серий Читать дальше 28 января 2026
Женой Ибрагима была не Хатидже?! Личная жизнь паши – потемки, но я разузнала правду о его супруге и детях и теперь в шоке Женой Ибрагима была не Хатидже?! Личная жизнь паши – потемки, но я разузнала правду о его супруге и детях и теперь в шоке Читать дальше 28 января 2026
В «Великолепном веке» все были стройные, но это пыль в глаза: зачем реальных наложниц раскармливали до 200 кг В «Великолепном веке» все были стройные, но это пыль в глаза: зачем реальных наложниц раскармливали до 200 кг Читать дальше 27 января 2026
Сулейман дожил до 70 лет благодаря одной туалетной привычке: это постеснялись показать в «Великолепном веке» Сулейман дожил до 70 лет благодаря одной туалетной привычке: это постеснялись показать в «Великолепном веке» Читать дальше 27 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше