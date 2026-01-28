Как «Великолепный век», но на 10 серий: в 2026 году выходит новый турецкий сериал о любви и ненависти в гареме

Скучали по Сулейману и Хюррем? Вас ждет новая удивительная история.

Турецкая киноиндустрия каждый год радует новинками. В 2026 году поклонников турецких сериалов порадуют новой экранизацией вечной истории любви между красавицей Шахерезадой и упрямым Шахрияром.

Что ждать в сериале

Проект будет рассчитан на 10 серий. Зрители смогут увидеть не только великолепную игру звезд Турции, но и весьма поучительную историю, которая поможет многим совершенно иначе взглянуть на жизнь.

Султан Шахрияр долго сомневался в верности жены и, поймав ее на измене, убил супругу, после чего начал мстить женщинам. Он каждую ночь зовет в покои новую наложницу и забирает ее жизнь утром. Когда на очереди оказалась дочь визиря, Шахерезада, она нашла способ избежать страшной судьбы, рассказывая султану сказки, которые открывают ему истину о жизни.

Интересные факты о сериале

Продюсером сериала выступает Мехмет Боздаг. Режиссерское кресло занял Метин Гюнай, а сценарий написал Атилла Энгин, автор таких проектов, как «Воскресший Эртугрул» и «Основание. Осман».

Съемки проходят на специально построенном плато площадью более 2000 квадратных километров. Главную мужскую роль в сериале исполнит Ибрагим Челиккол. Российским зрителям он известен по проекту «Черно-белая любовь», а роль Шахерезады досталась красавице Джансу Дере. В сериале «Великолепный век» она сыграла Фирузе.