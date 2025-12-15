Меню
Киноафиша Статьи Затерялся среди сезонов «Невского» и «Скорой помощи»: этот достойный сериал от НТВ мало кто заметил, но фанаты пересматривают его уже 7 лет

Затерялся среди сезонов «Невского» и «Скорой помощи»: этот достойный сериал от НТВ мало кто заметил, но фанаты пересматривают его уже 7 лет

15 декабря 2025 22:00
Кадр из сериала «Гений»

Проект оказался очень любопытным.

Не каждый сериал на НТВ получает мощную рекламную поддержку. На фоне громких премьер, которые анонсируются на всех ресурсах и занимают главные места в сетке, некоторые проекты выходят практически без шума.

Их премьеры могут пройти тихо, а эфирное время оказаться не самым удачным. В результате такие сериалы легко пропустить, и зря. К примеру, «Гений» — точно достойный сериал от НТВ, на который стоит обратить внимание.

Сюжет сериала «Гений»

Главный герой сериала — Феликс, мошенник с уникальным даром феноменальной памяти. Много лет он вёл дела для влиятельного авторитета Остапова, но в какой-то момент решил, что пора сходить с дистанции, и попытался незаметно исчезнуть из города.

Это решение обернулось трагедией — в хаосе погони погибает его девушка. Оказавшись в безвыходной ситуации, Феликс соглашается на сделку с ФСБ.

Он даёт показания против своего бывшего покровителя, а в обмен получает шанс на новую жизнь по программе защиты свидетелей. Его тайно перевозят в Санкт-Петербург, где он получает новое лицо, новый паспорт и новое имя — теперь он Сергей.

В северной столице он устраивается на, казалось бы, тихую работу в страховую компанию. Однако его острый ум, наблюдательность и проницательность, не дают ему остаться незамеченным.

Кадр из сериала «Гений»

Отзывы о сериале «Гений»

Зрители и сейчас хорошо отзываются об этом сериале, чья премьера состоялась еще в 2018 году. Поклонники с удовольствием пересматривают эпизоды и особенно подчёркивают удачный ритм повествования.

«Сериал понравился, актёры не "замыленные", очень оригинальный», «Серии весьма динамичные, не затянутые, все по делу. Даже не хочется прерываться от просмотра», «В очередной раз не могу себе отказать в желании пересмотреть ещё раз этот сериал. Мне нравится в нём всё! Жалко только короткий», — пишут комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал про новинки начала 2026 года на НТВ.

Фото: Кадры из сериала «Гений»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
