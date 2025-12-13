Меню
Киноафиша Статьи «Заставляет нас плакать каждый раз»: авторы «Очень странных дел» раскрыли жесткие спойлеры финала, который выйдет 26 декабря 2025

13 декабря 2025 14:15
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Кстати, пятый эпизод снял Фрэнк Дарабонт — режиссёр «Побега из Шоушенка».

Пятый сезон «Очень странных дел» выходит на финишную прямую — и создатели наконец приоткрыли завесу над тем, что ждёт зрителей в самой напряжённой части истории.

Братья Дафферы подтвердили: работа над второй половиной сезона завершена, а финальные эпизоды станут кульминацией всего сериала.

Производство завершено, ставки повышены

Росс Даффер сообщил в соцсетях, что вместе с братом Мэттом они полностью закончили производство оставшихся серий. Речь идёт о второй половине пятого сезона — той самой, где должны сойтись все сюжетные линии Хоукинса.

По словам шоураннера, команда сознательно сделала финальный отрезок более мрачным, масштабным и эмоциональным, чем всё, что зрители видели раньше.

Что ждёт зрителей в финальных эпизодах

Авторы раскрыли детали трёх ключевых серий. Пятый эпизод снял Фрэнк Дарабонт — режиссёр «Побега из Шоушенка». Шестая серия сделает ставку на актёрскую игру и масштаб, а седьмая станет эмоциональной вершиной сезона, не считая финала.

«Эпизод пять — Фрэнк Дарабонт вернулся, но в этом эпизоде он демонстрирует совершенно другие способности, чем в третьей серии. Он гораздо мрачнее и страшнее. Эпизод шесть — режиссёр Шон Леви. Это самый масштабный из трёх эпизодов, и актёрская игра заставляет нас плакать каждый раз, когда мы его смотрим. Эпизод семь — если не считать финал, это самая эмоциональная серия сезона».

Когда ждать развязку

Вторая половина пятого сезона выйдет ночью 26 декабря. Финальный эпизод покажут в ночь на 1 января. Именно он поставит точку в истории сериала, который за годы превратился из камерного фантастического триллера в глобальный поп-культурный феномен.

Создатели обещают не просто финал, а эмоциональное испытание для зрителей. «Очень странные дела» уходят без полумер — громко, мрачно и на пределе чувств.

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Екатерина Адамова
