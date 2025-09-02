Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Засмотрели «Дикий ангел» до дыр, но так и не поняли, почему Милагрос называли Чолито? Объясняем на пальцах

Засмотрели «Дикий ангел» до дыр, но так и не поняли, почему Милагрос называли Чолито? Объясняем на пальцах

2 сентября 2025 13:46
Кадр из сериала «Дикий ангел»

Это проще, чем кажется. 

Многие до сих пор пересматривают сериал «Дикий ангел» и знают каждую реплику наизусть, но загадка прозвища главной героини остаётся неразгаданной. Почему же падре Мануэль называл Милагрос Чолито, и что скрывается за этим словом?

Откуда появилось прозвище

В сериале Милагрос — девушка с характером, энергичная и немного дерзкая. Её мир — это не только любовь, но и футбол, которым она всерьёз увлекалась. Именно поэтому падре Мануэль дал ей прозвище Чолито — уменьшительно-ласкательную форму от «Эль Чоло», прозвища знаменитого аргентинского футболиста Диего Симеоне.

Для Милагрос футбол был способом выплеснуть энергию и почувствовать свободу. Падре Мануэль, наблюдая за её увлечением и задором, сравнил героиню с темпераментным игроком, и прозвище прижилось настолько, что стало частью её образа.

Кадр из сериала «Дикий ангел»

Смысл и символика

Чолито — это не просто ласковое обращение, а отражение характера Милагрос. Прозвище подчёркивает её внутреннюю силу, независимость и готовность бороться за свои мечты. Оно соседствует с другим именем героини — Карлитос, что в переводе означает «пацанка». Оба прозвища создают цельный портрет девушки, которая умеет постоять за себя и не боится идти наперекор обстоятельствам.

Сегодня, пересматривая «Дикий ангел», зрители уже не представляют Милагрос без её прозвища. Чолито стало символом свободы, страсти и характера, а сам факт его происхождения — приятной деталью для тех, кто любит находить скрытые смыслы за знакомыми историями.

Возьмите на заметку 3 крутых бразильских сериала из нулевых, которые обожали наши мамы и бабушки. Уверяем, что это настоящая культурная сокровищница.

Фото: Кадр из сериала «Дикий ангел»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»? Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»? Читать дальше 26 сентября 2025
Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие Читать дальше 26 сентября 2025
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов Читать дальше 25 сентября 2025
Не мог прожить ни дня без чашки: какой кофе пьет агент Купер в «Твин Пиксе»? Не мог прожить ни дня без чашки: какой кофе пьет агент Купер в «Твин Пиксе»? Читать дальше 25 сентября 2025
Ее роковую фразу так и не показали в кадре: что стало с Энни в «Твин Пиксе»? Ее роковую фразу так и не показали в кадре: что стало с Энни в «Твин Пиксе»? Читать дальше 25 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше