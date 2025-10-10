Зараженные земли, серийный убийца и что-то жуткое снаружи: 3 фильма октября, после которых страшно выходить из дома

Триллеры и хорроры октября будто соревнуются, кто сильнее испугает зрителя: реальные преступления, религиозные кошмары или чудовища из-под земли.

Мы выбрали три премьеры, которые уже обсуждают на форумах — и смотреть их лучше не в одиночестве.

«Проклятие пустоши»

1849 год, Дикий Запад. Врач Бендер (Гай Пирс) сопровождает мать и дочь, чьё прикосновение убивает всё живое.

По дороге через заражённые земли, где свирепствуют банды и эпидемии, герой всё чаще сталкивается не только с ужасами мира, но и собственных убеждений.

Триллер, превращающий вестерн в философскую притчу о добре, вере и человеческой хрупкости.

«Девушка, которая выжила: история Алины Томпсон»

США, 1980-е. Наивная пятнадцатилетняя Алина мечтает стать моделью и попадает в руки серийного убийцы, выдающего себя за фотографа.

Реальная история из жизни, превращённая в напряжённую драму о храбрости и спасении.

Мишель Уэлле мастерски показывает, как мечта может обернуться кошмаром, если встретить не того человека.

«Беготня»

Австралия. После катастрофы Марк приходит в себя под завалами подземного тоннеля. Снаружи — неизвестные монстры, внутри — мрак и отчаяние.

С каждой минутой путь к спасению превращается в борьбу с первобытным страхом.

Режиссёр Люк Спарк делает ставку на физическое ощущение ужаса: клаустрофобия и безысходность здесь пугают сильнее любой твари.

