Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Зараженные земли, серийный убийца и что-то жуткое снаружи: 3 фильма октября, после которых страшно выходить из дома

Зараженные земли, серийный убийца и что-то жуткое снаружи: 3 фильма октября, после которых страшно выходить из дома

10 октября 2025 07:15
Кадр из фильма «Проклятие пустоши», «Девушка, которая выжила: история Алины Томпсон», «Беготня»

Подборка напряжённых премьер месяца.

Триллеры и хорроры октября будто соревнуются, кто сильнее испугает зрителя: реальные преступления, религиозные кошмары или чудовища из-под земли.

Мы выбрали три премьеры, которые уже обсуждают на форумах — и смотреть их лучше не в одиночестве.

«Проклятие пустоши»

1849 год, Дикий Запад. Врач Бендер (Гай Пирс) сопровождает мать и дочь, чьё прикосновение убивает всё живое.

По дороге через заражённые земли, где свирепствуют банды и эпидемии, герой всё чаще сталкивается не только с ужасами мира, но и собственных убеждений.

Триллер, превращающий вестерн в философскую притчу о добре, вере и человеческой хрупкости.

«Девушка, которая выжила: история Алины Томпсон»

США, 1980-е. Наивная пятнадцатилетняя Алина мечтает стать моделью и попадает в руки серийного убийцы, выдающего себя за фотографа.

Реальная история из жизни, превращённая в напряжённую драму о храбрости и спасении.

Мишель Уэлле мастерски показывает, как мечта может обернуться кошмаром, если встретить не того человека.

«Беготня»

Австралия. После катастрофы Марк приходит в себя под завалами подземного тоннеля. Снаружи — неизвестные монстры, внутри — мрак и отчаяние.

С каждой минутой путь к спасению превращается в борьбу с первобытным страхом.

Режиссёр Люк Спарк делает ставку на физическое ощущение ужаса: клаустрофобия и безысходность здесь пугают сильнее любой твари.

По материалам дзен-канала КИНОМАНЬЯК

Также прочитайте: Месть, киллеры и Виктория Бекхэм: свежие сериалы недели на Netflix, которые нельзя пропустить — и одно легендарное возвращение

Фото: Кадр из фильма «Проклятие пустоши», «Девушка, которая выжила: история Алины Томпсон», «Беготня»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Это невероятно страшный фильм»: критики поставили «Черному телефону 2» 81% свежести на Rotten Tomatoes и хвалить хоррор есть за что «Это невероятно страшный фильм»: критики поставили «Черному телефону 2» 81% свежести на Rotten Tomatoes и хвалить хоррор есть за что Читать дальше 11 октября 2025
Сигурни Уивер проболталась: сценарист «Чужих» уже написал 50 страниц новой истории о Рипли и она в ней больше не герой, а изгой Сигурни Уивер проболталась: сценарист «Чужих» уже написал 50 страниц новой истории о Рипли и она в ней больше не герой, а изгой Читать дальше 11 октября 2025
Хоули молчит, фанаты шепчутся, интернет гудит: когда 2 сезон «Чужого: Земля» и чем он удивит зрителей Хоули молчит, фанаты шепчутся, интернет гудит: когда 2 сезон «Чужого: Земля» и чем он удивит зрителей Читать дальше 11 октября 2025
Финал ближе, чем вы думаете: когда выйдут последние 2 серии «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон» и что там покажут Финал ближе, чем вы думаете: когда выйдут последние 2 серии «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон» и что там покажут Читать дальше 8 октября 2025
После этих кадров даже сам Хищник бы снял маску и заплакал: самые нелепые моменты культового боевика После этих кадров даже сам Хищник бы снял маску и заплакал: самые нелепые моменты культового боевика Читать дальше 8 октября 2025
Главные ужастики октября с рейтингом не ниже 6,8: готовимся к Хэллоуину заранее Главные ужастики октября с рейтингом не ниже 6,8: готовимся к Хэллоуину заранее Читать дальше 7 октября 2025
Гимли из «Властелина колец» не зря махал топором: тайна оружия гномов оказалась глубже, чем кажется Гимли из «Властелина колец» не зря махал топором: тайна оружия гномов оказалась глубже, чем кажется Читать дальше 11 октября 2025
Кем на самом деле был Король Ночи? ИИ дал версию, которая переворачивает все, что мы знали об «Игре престолов» Кем на самом деле был Король Ночи? ИИ дал версию, которая переворачивает все, что мы знали об «Игре престолов» Читать дальше 11 октября 2025
«Слово пацана» - о том, как всё начиналось. «Казино» - как всё закончилось: сериал с Хабенским покажет СССР в эпоху его развала «Слово пацана» - о том, как всё начиналось. «Казино» - как всё закончилось: сериал с Хабенским покажет СССР в эпоху его развала Читать дальше 11 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше