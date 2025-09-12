Запутались в сезонах «Шефа»? Разобрали всю хронологию по порядку и выяснили, когда ждать восьмую часть

Сериал «Шеф» давно стал одним из главных детективных хитов российского телевидения. После выхода очередного сезона в 2025 году зрители снова начали путаться в хронологии и задавать вопросы: сколько всего частей у проекта и когда ждать продолжения?.

Сколько сезонов у сериала

Чтобы зрителям было проще разобраться, собрали полную хронологию премьер:

Сезон Подзаголовок Даты выхода Количество серий 1 — 18–28 июня 2012 24 2 — 5–29 ноября 2013 32 3 Новая жизнь 14–25 сентября 2015 32 4 Игра на повышение 29 мая – 9 июня 2017 20 5 Возвращение 14–24 сентября 2021 20 6 Мужская работа 29 января – 15 февраля 2024 30 7 Призраки прошлого 24 февраля – 7 марта 2025 20

Судя по тенденции, восьмой сезон, скорее всего, будет состоять из 20–24 серий — формат уже проверен и идеально подходит для динамичного детектива.

Официального анонса на 8 сезон пока нет, съёмки даже не стартовали. Однако, если ориентироваться на график предыдущих сезонов, производство новых серий может начаться уже в 2025 году, а премьера состоится зимой 2026-го — вероятно, в январе или феврале. Именно по такому принципу работали над седьмым сезоном: быстрый съёмочный процесс, короткая пауза и премьера почти без задержек.

Чего ждать от продолжения

Название финала прошлого сезона — «Призраки прошлого» — недвусмысленно намекает, что история будет развиваться вокруг незавершённых дел. Фанаты уверены, что герой Кирилла Полухина вовсе не погиб, а значит, восьмая глава может вернуть его в сюжет. Новые серии обещают ещё больше интриг, неожиданных поворотов и тайн из прошлого героев.

Восьмой сезон официально не подтверждён, но ждать придётся недолго. Учитывая популярность франшизы, продолжение истории Виктора Расторгуева — вопрос времени.

Также прочитайте: Ждете «Невский» и «Первый отдел»? Скоро на НТВ выйдет масса других отличных сериалов — Васильев и Колесников тоже тут.