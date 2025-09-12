Запутались в сезонах «Шефа»? Разобрали всю хронологию по порядку и выяснили, когда ждать восьмую часть

Сериал «Шеф» давно стал одним из главных детективных хитов российского телевидения. После выхода очередного сезона в 2025 году зрители снова начали путаться в хронологии и задавать вопросы: сколько всего частей у проекта и когда ждать продолжения?.
Сколько сезонов у сериала
Чтобы зрителям было проще разобраться, собрали полную хронологию премьер:
|Сезон
|Подзаголовок
|Даты выхода
|Количество серий
|1
|—
|18–28 июня 2012
|24
|2
|—
|5–29 ноября 2013
|32
|3
|Новая жизнь
|14–25 сентября 2015
|32
|4
|Игра на повышение
|29 мая – 9 июня 2017
|20
|5
|Возвращение
|14–24 сентября 2021
|20
|6
|Мужская работа
|29 января – 15 февраля 2024
|30
|7
|Призраки прошлого
|24 февраля – 7 марта 2025
|20
Судя по тенденции, восьмой сезон, скорее всего, будет состоять из 20–24 серий — формат уже проверен и идеально подходит для динамичного детектива.
Официального анонса на 8 сезон пока нет, съёмки даже не стартовали. Однако, если ориентироваться на график предыдущих сезонов, производство новых серий может начаться уже в 2025 году, а премьера состоится зимой 2026-го — вероятно, в январе или феврале. Именно по такому принципу работали над седьмым сезоном: быстрый съёмочный процесс, короткая пауза и премьера почти без задержек.
Чего ждать от продолжения
Название финала прошлого сезона — «Призраки прошлого» — недвусмысленно намекает, что история будет развиваться вокруг незавершённых дел. Фанаты уверены, что герой Кирилла Полухина вовсе не погиб, а значит, восьмая глава может вернуть его в сюжет. Новые серии обещают ещё больше интриг, неожиданных поворотов и тайн из прошлого героев.
Восьмой сезон официально не подтверждён, но ждать придётся недолго. Учитывая популярность франшизы, продолжение истории Виктора Расторгуева — вопрос времени.
