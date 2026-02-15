«Запрос на сексуальность»: психолог объяснил, почему зрители ринулись в кино на «Горничную»

Градус смелости в кино явно пошел вверх. Николь Кидман сейчас ведет переговоры с A24 о съемках в новом эротическом триллере — студия известна любовью к нестандартным проектам. Актрисе не привыкать: до этого она уже ярко засветилась в откровенной мелодраме «Плохая девочка».

«Горничная» с Сидни Суини, где та не стеснялась наготы, тоже собрала немалую аудиторию. Критики видят причину в появлении на съемочных площадках координаторов интимных сцен. Благодаря им актрисам работать проще и спокойнее, а результат получается визуально стильным.

А у зрителей свои резоны интересоваться такими историями.

«У каждого поколения, сколько бы их не сменилось, всегда есть запрос на мужественность, на женственность, на сексуальность. И так уж получилось, что женщины-актрисы эту сексуальность показывают гораздо более красиво, чем мужчины. Эта пикантность в каждом десятилетии своя: женщины по-разному одеваются, по-разному оголяются в кадре. У каждого поколения собственные объекты для подражания на экране и эталоны женственности», — заявил в беседе с порталом «Киноафиша» психолог Андрей Зберовский.

Отдельно стоит отметить, что теперь сексуальность на экране не зависит от возраста.