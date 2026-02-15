Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Запрос на сексуальность»: психолог объяснил, почему зрители ринулись в кино на «Горничную»

«Запрос на сексуальность»: психолог объяснил, почему зрители ринулись в кино на «Горничную»

15 февраля 2026 07:00
Кадр из фильма «Горничная»

Популярности фильмов 18+ нашлось объяснение.

Градус смелости в кино явно пошел вверх. Николь Кидман сейчас ведет переговоры с A24 о съемках в новом эротическом триллере — студия известна любовью к нестандартным проектам. Актрисе не привыкать: до этого она уже ярко засветилась в откровенной мелодраме «Плохая девочка».

«Горничная» с Сидни Суини, где та не стеснялась наготы, тоже собрала немалую аудиторию. Критики видят причину в появлении на съемочных площадках координаторов интимных сцен. Благодаря им актрисам работать проще и спокойнее, а результат получается визуально стильным.

А у зрителей свои резоны интересоваться такими историями.

«У каждого поколения, сколько бы их не сменилось, всегда есть запрос на мужественность, на женственность, на сексуальность. И так уж получилось, что женщины-актрисы эту сексуальность показывают гораздо более красиво, чем мужчины. Эта пикантность в каждом десятилетии своя: женщины по-разному одеваются, по-разному оголяются в кадре. У каждого поколения собственные объекты для подражания на экране и эталоны женственности», — заявил в беседе с порталом «Киноафиша» психолог Андрей Зберовский.

Кадр из фильма «Плохая девочка»

Отдельно стоит отметить, что теперь сексуальность на экране не зависит от возраста.

«Хорошо, что в таких фильмах снимается та же Николь Кидман: она уже взрослая актриса и женщина, но по-прежнему интересно выглядит в таких сюжетах. Сейчас дамы долго сохраняют свою роковую женственную силу, поэтому нет ничего удивительного, что героини 50+ или 60+ могут вскружить в кино голову мужчинам. А зрительницам полезно смотреть на это периодически на экране, чтоб осознавать свою внутреннюю женственность. Я этому как психолог только рад», — добавил эксперт.

Фото: Кадры из фильмов «Горничная» (2025), «Плохая девочка» (2024)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Горничная» собрала у экранов миллионы зрителей: кинокритик объяснил, почему актрисы в Голливуде стали чаще раздеваться в кино «Горничная» собрала у экранов миллионы зрителей: кинокритик объяснил, почему актрисы в Голливуде стали чаще раздеваться в кино Читать дальше 12 февраля 2026
Культовую драму с Мироновым нагло «содрали» у американской классики: создатели не признавались – зрители поняли сразу Культовую драму с Мироновым нагло «содрали» у американской классики: создатели не признавались – зрители поняли сразу Читать дальше 15 февраля 2026
Думали, что «Назад в будущее» — это уморительная трилогия о приключениях? Посмотрите ее в нужном порядке и расстроитесь Думали, что «Назад в будущее» — это уморительная трилогия о приключениях? Посмотрите ее в нужном порядке и расстроитесь Читать дальше 14 февраля 2026
Эти два фильма психолог советует 14 февраля посмотреть всем парам: Джоли и Питт молоды и прекрасны! Эти два фильма психолог советует 14 февраля посмотреть всем парам: Джоли и Питт молоды и прекрасны! Читать дальше 13 февраля 2026
У «Хищника» будет еще одна часть: есть три варианта сиквела — все намеки уже были на экране У «Хищника» будет еще одна часть: есть три варианта сиквела — все намеки уже были на экране Читать дальше 12 февраля 2026
Главным в новых «Пиратах Карибского моря» будет не Джек Воробей: кажется, нас ждет не продолжение, а ремейк Главным в новых «Пиратах Карибского моря» будет не Джек Воробей: кажется, нас ждет не продолжение, а ремейк Читать дальше 11 февраля 2026
355 млн сборов и 94% на RT: этот фильм про космос 1995 года до сих пор круче «Интерстеллара» 355 млн сборов и 94% на RT: этот фильм про космос 1995 года до сих пор круче «Интерстеллара» Читать дальше 11 февраля 2026
Самая слабая во франшизе: у этой части «Пункта назначения» всего 5,1 на IMDb — фанаты считают ее худшей Самая слабая во франшизе: у этой части «Пункта назначения» всего 5,1 на IMDb — фанаты считают ее худшей Читать дальше 11 февраля 2026
Самый взрослый мультфильм Pixar дети не досматривают из-за скуки: зато родителей он заставляет рыдать Самый взрослый мультфильм Pixar дети не досматривают из-за скуки: зато родителей он заставляет рыдать Читать дальше 15 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше