«Запрос на сексуальность»: психолог объяснил, почему зрители ринулись в кино на «Горничную»

Градус смелости в кино явно пошел вверх. Николь Кидман сейчас ведет переговоры с A24 о съемках в новом эротическом триллере — студия известна любовью к нестандартным проектам. Актрисе не привыкать: до этого она уже ярко засветилась в откровенной мелодраме «Плохая девочка».
«Горничная» с Сидни Суини, где та не стеснялась наготы, тоже собрала немалую аудиторию. Критики видят причину в появлении на съемочных площадках координаторов интимных сцен. Благодаря им актрисам работать проще и спокойнее, а результат получается визуально стильным.
А у зрителей свои резоны интересоваться такими историями.
«У каждого поколения, сколько бы их не сменилось, всегда есть запрос на мужественность, на женственность, на сексуальность. И так уж получилось, что женщины-актрисы эту сексуальность показывают гораздо более красиво, чем мужчины. Эта пикантность в каждом десятилетии своя: женщины по-разному одеваются, по-разному оголяются в кадре. У каждого поколения собственные объекты для подражания на экране и эталоны женственности», — заявил в беседе с порталом «Киноафиша» психолог Андрей Зберовский.
Отдельно стоит отметить, что теперь сексуальность на экране не зависит от возраста.
«Хорошо, что в таких фильмах снимается та же Николь Кидман: она уже взрослая актриса и женщина, но по-прежнему интересно выглядит в таких сюжетах. Сейчас дамы долго сохраняют свою роковую женственную силу, поэтому нет ничего удивительного, что героини 50+ или 60+ могут вскружить в кино голову мужчинам. А зрительницам полезно смотреть на это периодически на экране, чтоб осознавать свою внутреннюю женственность. Я этому как психолог только рад», — добавил эксперт.