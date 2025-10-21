Странно, что раньше такого важного героя скрывали: HBO вернет в «Гарри Поттера» персонажа, которого не было в старых фильмах

Его сыграет Джейк Каррен, знакомый зрителям по сериалу «Банды Лондона» и «Бегущему в лабиринте».

Каждый поклонник «Гарри Поттера» помнит сцену в Запретном лесу, где маленький волшебник впервые сталкивается с чем-то по-настоящему загадочным.

Но в новом сериале от HBO этот эпизод обещает стать куда глубже — туда вернут тех, кого кино обошло стороной. Среди них — кентавр Ронан, герой, которого в фильмах не было вовсе.

Новый персонаж в старом лесу

HBO подтвердил, что в сериале «Гарри Поттер» по книгам Джоан Роулинг появится кентавр Ронан — мудрый, настороженный житель леса, чья философия ближе к космосу, чем к магии. Его сыграет Джейк Каррен, знакомый зрителям по сериалу «Банды Лондона» и «Бегущему в лабиринте».

Впервые он появится уже в первом сезоне, адаптации «Философского камня». И, судя по всему, задержится надолго — ведь в книгах Ронан встречается и дальше, становясь частью кентавров, которые сыграли ключевую роль в противостоянии Долорес Амбридж.

Почему это важно для фанатов

В фильмах о Поттере кентавры почти не получили экранного времени. Ронан исчез, уступив место Флоренцу — тому самому, что потом преподавал прорицания в Хогвартсе. Но в книгах именно Ронан первым произносит мрачную фразу о крови единорога — как о преступлении против самой жизни.

Это был момент, задавший тон всему миру Поттера: здесь даже звёзды на небе знают больше, чем люди. Теперь зрители впервые увидят эту сцену в том виде, как её задумывала Роулинг.

Кто делает сериал

Режиссёр Марк Майлод («Игра престолов», «Наследники») и шоураннер Франческа Гардинер обещают вернуть каждой книге её атмосферу — с тенями, философией и деталями, которых не хватало кино. Гарри сыграет Доминик Маклафлин, Гермиону — Арабелла Стэнтон, а Дамблдора — Джон Литгоу, пишет Soyuz.

«Гарри Поттер» стартует в 2027 году, и, похоже, в этот раз Запретный лес действительно будет дышать тайной.

Читайте также: Вместо того, чтобы заново перекраивать историю Гарри Поттера, HBO мог бы снять эти 3 фильма: фанаты ждут годами