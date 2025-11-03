Меню
Запретные чувства во дворце султана: что сценаристы «Великолепного века» придумали про Нигяр-калфу

3 ноября 2025 07:29
Кадр из сериала «Великолепный век» (2011)

Как создатели сериала превратили загадку истории в драму.

Сериал «Великолепный век» (2011) подарил зрителям образ Нигяр-калфы — умной, расчетливой и ранимой женщины, чья судьба стала одной из самых трагичных в истории гарема.

Но реальность XVI века была гораздо строже и опаснее, чем показывают в кадре.

Гарем как государство внутри государства

Дворец Топкапы был миром с жесткими законами. Власть матери султана — валиде-султан — распространялась на всех обитательниц, а жизнь женщин была подчинена строгой иерархии.

Калфы, к которым относилась Нигяр, занимали высокое положение: они обучали новеньких, контролировали порядок и были доверенными лицами правящей семьи. Но, несмотря на это, все женщины гарема считались собственностью султана.

Любовь под запретом

Сценаристы сериала показывают Нигяр влюбленной в великого визиря Ибрагим-пашу, второго человека в Османской империи. Однако в реальности подобная связь была невозможна.

Любой намек на роман внутри гарема считался преступлением против султана. Женщину ожидала смертная казнь, а мужчину — позор и лишение жизни, сообщет дзен-канал Lace Wars.

Ибрагим-паша и реальная история

Великий визирь Ибрагим-паша действительно существовал и был вторым человеком в Османской империи. Но кто была его жена — загадка.

Одни историки считают, что он женился на сестре султана Хатидже, другие утверждают, что его супругой была знатная женщина по имени Мухсине-хатун. Роман с наложницей из гарема вряд ли был возможен: это нарушало закон и бросало вызов самому султану.

Художественный вымысел

Сценаристы сериала использовали эту историческую неопределённость и придумали героиню Нигяр-калфу.

Её запретная любовь к Ибрагиму стала символом чувств, которые невозможно реализовать в мире, где судьбы решали власть и закон. И именно эта красивая легенда покорила миллионы зрителей по всему миру.

Также прочитайте: Над этим эпизодом плакали многие: момент, когда жизнь Кесем поделилась на до и после

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век» (2011)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
