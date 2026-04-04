Даже за 500 тысяч долларов можно снять шедевр: фильмы 2000-х, на которые никто не ставил, а они стали культовыми

Как показывает опыт, не всегда нужен огромный бюджет в десятки миллионов долларов, чтобы создать кассовый фильм, который станет настоящим хитом на рынке. Порой для достижения успеха достаточно оригинальной идеи или креативного подхода, а также работы в жанрах, где можно обойтись без сложных спецэффектов и знаменитых актёров, таких как триллеры, фильмы ужасов и необычные комедии.

Показываю подборку недорогих фильмов, снятых в нулевых, когда интернет-видеосервисы и социальные сети только начинали набирать популярность. Эти картины стали культовыми и принесли своим создателям не только известность, но и неплохую прибыль. Указанный бюджет не включает в себя расходы на маркетинг и возможные пересъемки сцен.

Бюджет: 500,000$ | Сборы: 55,500,000$

Этот триллер был снят на полупрофессиональную камеру режиссёром-любителем Крисом Кентисом. Фильм основан на реальных событиях. После премьеры на фестивале Санденс фильм был приобретен студией Lions Gate Films.

Проект рассказывает, как во время отдыха на Багамах молодая пара решает заняться дайвингом, но, вынырнув из воды, с ужасом обнаруживает, что их катер уплыл, оставив их в открытом море на расстоянии 15 километров от берега среди акул. В итоге у этого фильма появилось два сиквела, а соотношение прибыли к бюджетным затратам составило 111 раз.

Бюджет: 15,000$ | Сборы: 194,200,000$

Сюжет этого независимого псевдодокументального фильма ужасов, снятого режиссёром Ореном Пели, напоминает «Ведьму из Блэр»: он также основан на записях с камеры, установленной в загородном доме, куда переезжает молодая пара. Однако вскоре они начинают подозревать, что их новый дом одержим какой-то зловещей силой. Чтобы разобраться в происходящем, герои устанавливают скрытые камеры, которые подтверждают паранормальную активность.

Студия Paramount Pictures приобрела фильм и сняла новую концовку, вложив ещё 200,000$. Даже с учётом этих затрат, фильм окупился в рекордные 903 раза. На данный момент франшиза включает 6 сиквелов и несколько компьютерных игр, став одной из самых прибыльных в области киноинвестиций.

Бюджет: 65,000$ | Сборы: 22,200,000$

В документальном фильме Моргана Сперлока главный герой проводит эксперимент, в течение месяца питаясь исключительно фаст-фудом из Макдональдса и игнорируя физическую активность. Результаты эксперимента оказались предсказуемо негативными для его здоровья. Несмотря на скромный бюджет, фильм пользовался большим успехом в прокате, окупившись более чем в 340 раз, и даже получил Оскар в одной из номинаций.

В 2017 году вышел сиквел к этому фильму.