Заметят самые зоркие: 5 киноляпов из сериала «Интерны» — особенно забавный с бутербродом

В сериале «Интерны» далеко не все могут заметить киноляпы, так как сам проект очень увлекательный и наполненный искрометным юмором. Однако они есть. Мы расскажем о некоторых, хотя они совершенно не портят сериал.

Яичница Левина

На крупном плане видно, что желтки разбились и блюдо не может выйти хорошим. Через секунду, когда Левинс снимает сковороду с плиты и ставит ее на стол, глазунья вдруг идеальна.

Свеча в ресторане

Когда мать Левина ненадолго покидает столик во время ужина, за стол подсаживается Купитман и принимает ее за возлюбленную врача. В момент, когда он кладет деньги и уходит после эмоциональной речи, пламя гаснет. Позже, когда мама возвращается и садится за стол, свеча уже снова горит, хотя рядом официанта еще не было.

Телефон Купитмана

В одном кадре камера телефона явно у правой руки, в следующем — уже у левой, а затем снова возвращается к первоначальному расположению, хотя смена положения не сопровождается никаким действием персонажа.

Пациент сменил отчество, пока лежал в больнице

Первоначально Быков называет пациента Ткаченко Михаилом Юрьевичем из Сургута и говорит о вывихе челюсти. Через несколько минут, когда пациента не могут опросить, сам Быков называет его Михаилом Валерьевичем и говорит, что тот пострадал из‑за оперного представления, то есть отчество поменялось, пока человек был в кадре и не мог говорить.

Исчезающий бутерброд

В одной сцене Быков притворяется, что подавился бутербродом и падает на пол. В этот момент бутерброда ни в руках, ни на полу не видно. Когда он встает, хлеб снова оказывается у него в руках, и он доедает его, хотя неясно, где он был в промежутке.