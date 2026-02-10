Меню
Киноафиша Статьи Замену сериалу «Укрытие» за год посмотрели 44 000 000 раз: есть один плюс — он уже закончен

Замену сериалу «Укрытие» за год посмотрели 44 000 000 раз: есть один плюс — он уже закончен

10 февраля 2026 17:09
Кадр из сериала «Сквозь снег»

Не придется ждать выхода новых серий.

Пока поклонники сериала «Укрытие» ждут новые серии, у жанра антиутопии уже есть достойная альтернатива. Четырёхсезонный триллер «Сквозь снег» неожиданно снова оказался в центре внимания — и вполне может закрыть зрительскую «ломку» по мрачным историям о выживании.

Антиутопия, от которой сложно оторваться

Действие сериала разворачивается в мире, пережившем глобальную климатическую катастрофу. Земля превратилась в ледяную пустошь, а последние представители человечества живут в гигантском поезде, бесконечно мчащемся вокруг планеты. Но спасение оказалось не таким уж безопасным: внутри состава царит жесткая классовая система, где богатые наслаждаются комфортом, а бедные буквально борются за жизнь.

Именно эта социальная напряженность делает «Сквозь снег» не просто фантастикой, а полноценной драмой о власти, неравенстве и цене выживания.

Цифры говорят сами за себя

Популярность сериала подтверждается статистикой: только за 2025 год первые три сезона собрали более 44 миллионов часов просмотра. Даже спустя время после финала проект продолжает находить новую аудиторию — редкое достижение для жанра.

Критики тоже остались благосклонны: рейтинг одобрения держится примерно на уровне 75%, а зрительские оценки лишь немного уступают. Для антиутопии с довольно жесткой тематикой это серьезный показатель.

Почему фанатам «Укрытия» стоит включить именно его

Главный плюс сериала в том, что история уже завершена. Можно посмотреть её целиком, не мучаясь ожиданием новых сезонов — идеальный вариант для тех, кто любит погружаться в сюжет без пауз.

Если вам не хватает масштабной фантастики с серьезными темами и моральными дилеммами, «Сквозь снег» — тот самый случай, когда замена оказывается почти равноценной. А иногда даже помогает пережить ожидание громких премьер гораздо легче.

Фото: Кадр из сериала «Сквозь снег»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
