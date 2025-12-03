Замену Озчивиту уже нашли: собрали все, что известно о премьере фильма «Ёлки 12»

Знаменитая новогодняя франшиза «Ёлки» готовится к возвращению. Как и в предыдущих частях, зрителей снова ждёт фирменная смесь лёгкого юмора, трогательных сцен и тёплой уверенности, что настоящее чудо рождается из самых простых, но таких близких каждому историй.

Собрали все, что известно о будущей премьере фильма «Ёлки 12» (2025).

Сюжет фильма «Ёлки 12»

Главных героев ждёт незабываемое путешествие — на этот раз в самое сердце новогоднего волшебства, город Великий Устюг, к Деду Морозу. История начинается с маленького Вани из Кирова, который прямо перед Новым годом узнаёт печальную новость: его родители решили расстаться.

Мальчик забывает обо всех подарках — теперь ему нужен только один, самый важный: чтобы его семья снова была вместе. И чтобы точно донести своё желание до главного волшебника, Ваня отправляется в самостоятельное путешествие.

В пути его ждут новые встречи, неожиданные приключения и настоящие испытания. А его родителям теперь предстоит гонка со временем: найти сына до того, как часы пробьют двенадцать, и доказать, что семья — это самое ценное чудо.

Актерский состав фильма «Ёлки 12»

В фильме зрителей ждёт встреча с полюбившимися героями и несколькими яркими новичками. Дмитрий Нагиев вернётся в образе харизматичного дяди Юры, и на этот раз у него роман с героиней Ирины Медведевой. Вместе с ними на экран вернутся Рузиль Минекаев, Андрей Рожков и Надежда Маркина.

Хотя турецкого актёра Бурака Озчивита, удивившего всех в предыдущем фильме франшизы, в этот раз не будет, создатели подготовили свой сюрприз — к проекту присоединился популярный комик Дмитрий Журавлёв.

А ещё в кадре появятся блогер Маш Милаш и Юлия Топольницкая, так что скучно точно не будет.

Когда выйдет фильм «Ёлки 12»

Премьера новой части любимой новогодней саги назначена на 18 декабря 2025 года. Этого времени вполне хватит, чтобы всей семьёй погрузиться в предпраздничную атмосферу, зарядиться тёплыми эмоциями и встретить главный праздник года с уже полюбившимися героями.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что зрители полюбили фильм «Елки-11» благодаря одному актеру.