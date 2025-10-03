Меню
Замену Найтли в новых «Пиратах Карибского моря» уже нашли: имя этой блондинки знает весь мир

3 октября 2025 20:32
Кадры из фильмов «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» (2003)

Сиквел обрастает деталями.

Работа над новой частью «Пиратов Карибского моря» активно продолжается. Об этом сообщил продюсер франшизы Джерри Брукхаймер, поделившись с фанатами обнадеживающими новостями.

По его словам, в проекте появится еще одна голливудская звезда. Марго Робби присоединится к актерскому составу новых «Пиратов».

Марго Робби в «Пиратах Карибского моря»

Марго Робби продолжает оставаться частью вселенной «Пиратов Карибского моря». Продюсер Джерри Брукхаймер подтвердил, что актриса всё ещё участвует в разработке нового фильма, хотя проект проходит через «переделки».

Создатели заняты доработкой сценария — съёмки начнутся только когда история будет полностью готова. Интересно, что изначально Disney рассматривала два разных подхода к перезапуску франшизы. Один из них предполагал женский спин-офф с Робби в главной роли, но в итоге студия отказалась от этой концепции.

Несмотря на это, звезда «Барби» не покинула проект. Её участие сохраняется, хотя в каком именно качестве — пока остаётся интригой.

Кадр из фильма «Барби»

Перезапуск «Пиратов Карибского моря»

Будущее капитана Джека Воробья — тоже загадка. Ранее продюсер Джерри Брукхаймер не раз намекал на возможное возвращение Джонни Деппа. Сам актёр сохраняет интригу — он готов подумать над ролью, но только если сценарий его действительно увлечёт.

Орландо Блум также выражал заинтересованность сиквелом. А вот Кира Найтли заявила, что больше не вернется к образу Элизабет. Теперь обсуждаются слухи, что именно новая главная женская роль и достанется Робби, которая заменит свою предшественницу.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кем же был по национальности Джек Воробей.

Фото: Кадры из фильмов «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» (2003), «Барби» (2023)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
