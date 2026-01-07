Меню
Замену Дэниелу Крэйгу уже нашли: новый «Бонд» растрепал друзьям о кастинге

7 января 2026 13:46
Кадр из фильма «Казино Рояль»

На роль, по слухам, утвердили молодого актера.

Работа над 26-м фильмом о Джеймсе Бонде может стартовать уже в этом году. Премьеру проекта пока планируют на 2027 год, а режиссёрское кресло точно займёт Дени Вильнёв.

Но главный ажиотаж, конечно, связан с выбором нового актёра. По данным инсайдеров, один из претендентов уже настолько уверен в своей победе, что делится радостной новостью с близкими, сообщая друзьям о своём утверждении на легендарную роль агента 007.

Каллум Тернер в роли Джеймса Бонда

Согласно данным Daily Mail, британский актёр Каллум Тернер уже сообщил близким о своей победе. Источники издания утверждают, что его утвердили на роль нового агента 007.

«У него идеальная внешность и врождённое обаяние для Бонда, к тому же он уже не раз доказывал свой актёрский уровень», — цитирует газета слова своего осведомителя.

В той же публикации упоминается и ещё одна интересная деталь. Невеста Тернера, популярная певица Дуа Липа, якобы ведёт переговоры об исполнении заглавной песни для будущего блокбастера.

Кадр из фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

Кастинг на роль Бонда

По данным инсайдеров, студия искала нового исполнителя по строгим критериям. После эпохи Дэниела Крэйга продюсеры хотели видеть на этой роли молодого и не слишком раскрученного актёра возрастом примерно около 30 лет.

Каллум Тернер, действительно, уже играл в крупной франшизе — «Фантастических тварях». Но его роль там была довольно скромной. Став новым Бондом, британский актёр получит шанс на настоящую мировую славу.

Ранее в числе возможных претендентов называли и другие громкие имена: от Тома Холланда и Аарона Тейлора-Джонсона до Джеймса Нортона. Студия искала человека, готового посвятить образу целое десятилетие.

Сюжет следующего фильма, как сообщается, будет сосредоточен на самых первых шагах Джеймса Бонда на шпионском поприще. Возможно, даже заглянут в его прошлое, связанное со службой в военно-морском флоте.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из фильмов «Казино Рояль» (2006), «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» (2018)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
