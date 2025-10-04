Замена «Шерлоку» найдена: звезда нового сериала «Мегрэ» затмит даже Камбербэтча

Теперь на ТВ будет блистать другой сыщик.

Сериал «Шерлок» стал одним из лучших образов детективной драмы на современном телевидении. Он не только представил новый взгляд на привычного сыщика, но и оригинально показал сюжет с загадками и их решением.

После «Шерлока» многие проекты пытались безуспешно повторить этот феномен. И кажется только сейчас появилась картина, которой это под силу. Речь идет о ленте «Мегрэ».

Сюжет сериала «Мегрэ»

Картина показывает подающего надежды молодого детектива из Парижа Жюля Мегрэ, который возглавляет отдел по расследованию тяжких преступлений. На протяжении шести эпизодов он будет расследовать три отдельных дела.

Сыщик берется за самые запутанные преступления, с которыми не способны справиться другие сотрудники. Действие сериала в отличие от других экранизаций романов Жоржа Сименона происходит в наши дни.

Отзывы критиков о сериале «Мегрэ»

Лента стартует на экранах с 5 октября, но критики уже с ней ознакомились и называют новым «Шерлоком». Ритм в две серии на одно дело позволяет неторопливо развивать сюжет и показать все аспекты расследований.

Отдельных комплиментов заслужила актерская игра Бенжамина Вейнрайта, которого сравнили не только с Шерлоком Бенедикта Камбербэтча, но даже с Бондом — настолько ему удается привнести интеллект в каждое расследование. Особенно удачной оказалась химия между героем и его женой, роль которой исполняет Стефани Мартини.

«Сериал по-настоящему не отпускает, и все благодаря умному и дотошному сценарию», — отмечают западные рецензенты.

Медленное развитие сюжета «Мэгрэ» окупается в двух финальных сериях первого сезона, которые производят шокирующее впечатление. И есть все основания для надежд, что сериал продлят.

