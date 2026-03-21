Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Замена «Остаться в живых», только с понятным финалом: этот сериал заслужил свои 91% на RT

21 марта 2026 18:37
Зрители оказались впечатлены проектом.

Если вы скучаете по атмосфере «Остаться в живых», обратите внимание на «Оставленных». Это сериал от HBO, в котором три сезона. В нём соединились научная фантастика и драма без прикрас. На Rotten Tomatoes у проекта 91% одобрения.

Сценарий написан по роману Тома Перротты, который вышел в 2011 году. Над экранизацией работал сам автор вместе с Деймоном Линделофом. Линделоф известен по «Остаться в живых». Но в отличие от того сериала, этот доводит историю до внятного финала.

От «Остаться в живых» «Оставленные» взяли ощущение тревоги и загадки. При этом история выглядит более реалистичной.

Завязка простая: три года назад внезапно исчезли два процента населения Земли. Оставшиеся пытаются жить дальше. В центре внимания — люди и их боль от потери.

Действие разворачивается в небольшом городке Мейплтон. Зритель знакомится с жителями, которые выглядят почти пугающе реально. Нора Дёрст потеряла всю семью в один день и теперь не знает, как жить дальше.

Лори Гарви находит утешение в странной группе, больше похожей на секту. Муж Лори, Кевин, работает начальником полиции. Джастин Теру играет человека, который пытается держать город в порядке, хотя внутри у него полный разлад.

Сериал не даёт чёткого научного объяснения, почему исчезли люди. Авторы не строят сложную мифологию, как в «Остаться в живых». Вместо этого они сосредоточены на чувствах и реакциях обычных людей.

Интересно, что проект мог закрыться после первого сезона. Первая часть во многом повторяет книгу Перротты. Второй сезон уходит в сторону и рассказывает уже новую историю. Третий подхватывает и доводит всё до логичного конца.

Фото: Кадры из сериала «Оставленные»
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше