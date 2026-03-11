Меню
«Замах на рубль, удар на копейку»: зрители сравнили «Новую землю» НТВ с «Первым отделом» и.. разочаровались — как до Луны

11 марта 2026 08:56
Кадр из сериала «Новая земля»

Пока новая работа не сильно впечатляет, но нашли и поклонники.

Сериал «Новая земля» только появился на экранах НТВ, а вокруг него уже начались обсуждения. Проект вышел на прошлой неделе и на платформе Иви быстро получил рейтинг 8,0.

Для новой телевизионной премьеры это довольно сильный старт. Зрители активно делятся мнениями: одни называют сериал достойным, другие признаются, что ожидали большего.

Рейтинг высокий, мнения разделились

Сериал быстро собрал зрительские комментарии. Причём оценки оказались очень разными — от похвалы до жёсткой критики.

  • Ника Ежевика: «Достойный сериал».
  • Юля: «Неинтересный сериал».
  • Андрей: «Сериал не понравился от слова совсем. Актёрская игра не очень, сюжетная линия раздробленная. Задумка интересная, но не до конца воплощённая. Оценка — 3,5».
  • Маша: «Отличный сериал».
  • Екатерина: «Отвратительный сериал».

Что пишут зрители

Некоторые зрители отмечают, что идея у проекта сильная, но реализация вызывает вопросы.

  • Тамара Н.: «К этому сериалу отлично подходит выражение: “Замах на рубль, удар на копейку”. Задумка интересная, многообещающая, а вот воплощение сильно подвело. Для подобных проектов нужно тщательно подбирать всё — от внятного сценария до актёрского состава».
  • МЕ: «Чего-то не хватает, не цепляет. Может, состав актёров не тот. Один главный герой всех не вытягивает».
  • Аля: «Дважды пытались вникнуть. Но увы, не получилось. Тема нужная, но что-то пошло не так с подачей».
  • Оксана: «Очень слабый сериал. Была даже мысль: "Это действительно сняли Триикс Медиа?" Не узнаю любимую телекомпанию. Главная героиня своим голосом и деревянной игрой всё испортила, с "Первым отделом" и не сравнится».

Так бывает с громкими премьерами: высокий рейтинг сочетается с очень разными реакциями зрителей. Именно поэтому вокруг «Новой земли» сейчас столько обсуждений.

Фото: Кадр из сериала «Новая земля»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
