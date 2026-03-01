Меню
Киноафиша Статьи «Залипательные» мини-сериалы от Okko, от которых сложно оторваться: а в киноленте №1 играет Янковский — рекомендую

1 марта 2026 20:33
Кадры из сериала «Плейлист волонтёра», «Ласт квест», «Калимба»

Короткие, но очень крепкие на сюжет.

Иногда не хочется длинных саг на пять сезонов. Хочется включить — и залипнуть. Без раскачки, без филлеров, без «подождите, дальше будет интересно». У Okko как раз есть такие истории — короткие, плотные, цепляющие с первой серии. Вот три мини-сериала, которые легко проглатываются за пару вечеров.

«Плейлист волонтёра» (2023)

8 серий, драма, режиссер Максим Свешников, рейтинг на КиноПоиске — 7,6.

«Плейлист волонтёра»

Сценарий написал реальный волонтер поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», и это чувствуется. В центре — 25-летний парень, который сам однажды «потерялся», а затем решил стать частью поисковой команды.

Каждая серия — новые поиски и новые судьбы. Но это не только про пропавших людей, а про внутренние конфликты, выгорание и личные драмы. Атмосфера тяжелая, картинка холодная, герой Ивана Янковского — курящий, пьющий, растерянный. Сериал депрессивный, но честный и очень живой.

«Ласт квест» (2023)

9 серий, триллер, режиссер Петр Федоров, КиноПоиск — 7,4.

«Ласт квест»

Риелтор Олег, зависимый от наркотиков, теряет сына после попытки украсть чужую «закладку». И с этого момента начинается грязная, нервная история с погонями, шантажом и постоянным ощущением безысходности.

Сериал стильный, мрачный и медленный. Кому-то темп покажется тяжелым, но напряжение держится стабильно. Это история о падении и попытке выкарабкаться, когда уже почти поздно, пишет автор Дзен-канала КиноТопище.

«Калимба» (2024)

9 серий, детективный триллер Нурбека Эгена, рейтинг — 6,8.

«Калимба»

Профессор-психиатр собирает в одном доме восемь человек: четверо — преступники, четверо — их жертвы. Две недели совместной жизни за деньги. Эксперимент, который выходит из-под контроля.

Сюжет закручен, флешбэки сбивают с толку, напряжение не отпускает. Местами, возможно, перемудрили и чуть затянули, но интрига работает почти до финала.

Эти проекты разные по настроению, но объединяет их одно — они не растягивают историю. Включаешь первую серию, а через пару дней понимаешь, что уже смотришь финал. И это, пожалуй, лучший комплимент мини-сериалу.

Фото: Кадры из сериала «Плейлист волонтёра», «Ласт квест», «Калимба»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
