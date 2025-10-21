Закончились идеально, но зрители все равно требуют второй сезон: 3 сериала, заслуживающие продолжения

Меню
21 октября 2025 07:00
Кадр из сериала «Ход королевы»

Возможно, когда-нибудь зрители их и увидят.

Иногда сериалы уходят красиво — но слишком рано. История будто просит: «Ещё одну серию, ещё один сезон!». И хотя создатели уверяют, что всё сказано, зрители с этим не согласны. Вот три мини-сериала, которые явно заслужили второй шанс.

«Переходный возраст» (2025)

Британский Netflix-триллер о 13-летнем Джейми Миллере, обвинённом в убийстве одноклассницы, бьёт прямо в нервы. Сериал не только о вине и страхе, но и о том, как цифровая эпоха ломает подростков быстрее, чем они успевают вырасти.

«Переходный возраст» — один из редких проектов, где каждая серия заставляет задуматься, как интернет превращает детские обиды в трагедии. Второй сезон мог бы стать не продолжением, а новой историей — о девочке, которую соцсети сделали мишенью, или о том, как родители теряют связь со своими детьми в виртуальном шуме.

Такой сериал мог бы стать современным «Чёрным зеркалом» о поколении, выросшем онлайн.

«Яблочный уксус» (2025)

Кадр из сериала «Яблочный уксус»

На первый взгляд — ещё одна драма про инфлюенсеров, но «Яблочный уксус» оказался куда глубже. Основанный на реальных событиях, он рассказывает историю блогерши, которая притворялась больной раком и продавала подписчикам «чудесное исцеление».

Это болезненно точный портрет эпохи, где лайки ценнее правды. Второй сезон мог бы исследовать другую грань — например, мир мотивационных коучей или псевдо-врачей, чьи советы доводят людей до бед.

Интернет полон историй, где популярность становится ядом — и «Яблочный уксус» уже доказал, что умеет превращать их в острые драмы без морализаторства.

«Ход королевы» (2020)

Бет Хармон сыграла свою последнюю партию, но зрители до сих пор не поставили точку. «Ход королевы» стал феноменом — эстетика 60-х, азарт интеллектуальной дуэли и гипнотическая Аня Тейлор-Джой в роли гениальной шахматистки.

Да, история Бет завершилась красиво — но ведь после финального хода жизнь не останавливается. Второй сезон мог бы показать, как вундеркинд взрослеет: сталкивается с выгоранием, одиночеством, поиском смысла за пределами доски. Или же сериал мог бы стать антологией — новые герои, новые гении, те же демоны перфекционизма и славы.

Анастасия Луковникова
