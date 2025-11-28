Заклятая подруга: Эмили вытеснила Камилль не только из жизни Габриэля, но и из сериала — что случится с героиней в 5 сезоне хита Netflix

Совсем скоро поклонников ждет долгожданная премьера пятого сезона «Эмили в Париже» — и это прекрасная новость для всех, кто замер в ожидании развязки запутанных сюжетных линий. Ведь после финала предыдущего сезона многих героев буквально бросили, оставив зрителей гадать об их дальнейшей судьбе.

Камилль в «Эмили в Париже»

Одной из самых ярких героинь сериала всегда была Камилль — та самая парижанка, что с первого сезона помогла Эмили освоиться в городе и стала её подругой. Вот только дружба быстро дала трещину, когда американка увлеклась бойфрендом Камилль, симпатичным шефом Габриэлем. Этот любовный треугольник стал одним из центральных конфликтов шоу.

Казалось, что в третьем сезоне история получит неожиданный финал — Камилль и Габриэль уже стояли перед алтарём, готовые произнести брачные клятвы. Но в самый решающий момент невеста разрыдалась и сбежала из собственной свадьбы, оставив зрителей в полном недоумении.

Четвертый сезон начался с поисков Камилль, а затем подарил зрителям новую интригу — возможную беременность героини от Габриэля. Правда, вскоре выяснилось, что это была лишь уловка: блондинка созналась, что придумала ребёнка в надежде вернуть бывшего.

Но на этом её хитрости не закончились — она устроила Габриэлю встречу со священником, чтобы обсудить вопрос усыновления, давая понять, что всё ещё мечтает о совместной семье.

Несмотря на сложные отношения, Камилль нашла в себе силы проститься с Эмили перед её отъездом в Рим. После этой трогательной сцены героиня неожиданно отошла на второй план и практически исчезла с экрана.

Уход Камилль Раза

Актриса Камилль Раза, исполнявшая роль обаятельной Камилль, точно не вернется в пятый сезон. Звезда прокомментировала это решение, отметив, что четыре сезона были для нее чудесным опытом, но пришло время открывать новые творческие горизонты.

Исчезновение героини, скорее всего, изменит привычную динамику сюжета — вместо прежних любовных треугольников зрителей, вероятно, ждет больше внимания к новым отношениям и личностному росту самой Эмили. Но как именно авторы уберут Камилль из сюжета, пока неясно. Премьера запланирована на 18 декабря.

