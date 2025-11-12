Меню
«Захватывает с первых минут и не отпускает до самого финала!»: краткое содержание сериала «На разных берегах» для тех, кто еще сомневается, стоит ли включать

12 ноября 2025 08:27
Кадр из сериала «На разных берегах»

Всего 4 эпизода, но такие насыщенные, что ничуть не уступают по накалу страстей остальным сериалам.

Если вы ещё не решили, стоит ли включать «На разных берегах», вот краткое содержание серий — без спойлеров, но с атмосферой, которая вас точно зацепит.

Это история о девушке, которая теряет всё и находит новую жизнь там, где меньше всего ожидала. О любви, предательстве, второй попытке и выборе между прошлым и настоящим. После первых серий выключить уже невозможно.

1 серия

София Гришина готовится к свадьбе с бывшим однокурсником Леонидом. Девушка сирота, выросшая у дальней родственницы — востоковеда Евгении Павловны, которая заменила ей семью. Свадьба должна стать началом новой жизни, но в день росписи жених не появляется. На работе Соне предлагают должность в турецком филиале, и Евгения Павловна убеждает её согласиться — ведь Лёня думает только о себе. Однако Соня слепо верит в любовь и защищает его.

2 серия

После отменённой свадьбы Лёня признаётся, что у него долги, и исчезает. Подруга Люся уговаривает Соню не отказываться от поездки в Турцию — туда, где должен был пройти их медовый месяц. На курорте девушки знакомятся с обаятельным Бейрамом и его другом Денизом, которого Соня спасает от укуса ядовитого существа. Между ними возникает связь, но Соня не готова к новым чувствам.

«Сериал захватывает с первых минут и не отпускает до самого финала! Особенно впечатляет, как персонажи переживают не только страсть, но и испытания судьбы — землетрясение, помощь пострадавшим, прошлое, которое не отпускает. Сериал наполнен эмоциями, страстью, драмой и романтическими моментами, от которых сложно оторваться. История про настоящую любовь, преодолевающую любые преграды, и о том, как важно слушать сердце. Рекомендую всем, кто любит захватывающие романтические драмы с глубоким смыслом и яркими персонажами!», — пишут в Сети зрители.

3 серия

Люся разочаровывается, узнав, что Бейрам — не владелец отеля, а администратор. Настоящий хозяин — Дениз. Подруги возвращаются домой, но Соню ждёт удар: Лёня продал её квартиру и пропал. Евгения Павловна умирает от переживаний, оставляя Софию в полном одиночестве. Именно тогда в её жизни снова появляется Дениз — с предложением работы и новой надеждой.

4 серия

Соня уезжает в Турцию. Дениз окружает её заботой и делает предложение. Девушка соглашается, но их счастье рушат землетрясение и появление Джемре — бывшей невесты Дениза, решившей отомстить. На горизонте вновь появляется Лёня, уверенный, что квартира покойной родственницы принадлежит ему.

Читайте также: «Чистые руки»: краткое содержание сериала за 120 секунд — чтобы потом не тратить 10 часов 36 минут впустую

Фото: Кадр из сериала «На разных берегах»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
