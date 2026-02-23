«Заговорщики будут сожжены»: фанаты «Рыцаря Семи Королевств» начали рейтинговую войну с «Во все тяжкие» ещё до выхода финальной серии

До премьеры ещё несколько часов, а финал уже «шедевр». Фанаты «Рыцаря Семи Королевств» решили не ждать 23 февраля и заранее переписать историю рейтингов. Шестой эпизод ещё никто не видел, но на IMDb он уже живёт собственной жизнью.

8 баллов до выхода — и 9 тысяч голосов

Невышедшая серия сейчас держит в среднем 8 из 10 на основе более девяти тысяч оценок. Пользователи массово ставят «десятки» и публикуют восторженные рецензии. Мотивация простая: обогнать «Во все тяжкие», чей легендарный эпизод «Озимандия» 13 лет удерживал идеальные 10 из 10.

Вот что пишут зрители:

Это лучшая концовка, которую я когда-либо видел. Ничто не может сравниться с ней. Она великолепно завершила сериал. Я просто не могу поверить тому, что только что увидел.

Этот эпизод не заслуживает 10 из 10, но я ставлю такую оценку, потому что фанаты сериала "Во все тяжкие" будут его занижать. Поэтому оценка эпизода будет находиться в приемлемом диапазоне.

Рейтинговая война фан-баз

На этом фанатская кампания не закончилась. В ответ на «завышение» поклонники «Во все тяжкие» начали пересматривать оценки «Рыцаря», а фанаты Вестероса — мстить.

«Рыцарь Семи Королевств» — это вершина повествования, потому что он доказывает, что душа Вестероса состояла не только из драконов или тронных залов.

В ответ на просьбы фанатов "Во все тяжкие"моя оценка следующей серии уже 10 из 10. Скажите им, что Север помнит. Лето приближается, долги должны быть выплачены, и заговорщики будут сожжены.

Параллельно «Озимандия» просела с 10 до 9,7 из 10. Финал ещё не вышел, а война уже идёт. И, кажется, цифры в этот раз важнее самого эпизода.