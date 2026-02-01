Меню
Заговорил по-русски и снялся в нашем кино: как Вера Глаголева покорила звезду «Гарри Поттера» – о встрече в Плесе помнит до сих пор

1 февраля 2026 11:21
В жизни Веры Глаголевой хватало неожиданных поворотов, и один из них всплыл уже после ее ухода. Актриса и режиссер, которой 31 января могло исполниться 70 лет, сумела произвести впечатление на человека, для которого русское кино долгое время оставалось загадкой. В отличие от фильмов о «Гарри Поттере».

Весной 2019 года Рэйф Файнс прилетел в Москву представлять фильм «Нуреев. Белый ворон» и стал гостем «Вечернего Урганта». В эфире он неожиданно заговорил по-русски и рассказал, что давно увлечен русской культурой.

Тогда же актер вспомнил Веру Глаголеву, с которой познакомился на кинофестивале в Плесе, и этот эпизод явно занимал в его памяти особое место.

«Она позвала меня сниматься в своих “Двух женщинах”, и это прекрасный опыт. Я снимался в настоящем русском фильме и был окружен фантастическими российскими актерами и великолепной женщиной, которая и режиссировала, и сама была великой актрисой».

Картина «Две женщины» по тургеневской пьесе стала для Глаголевой тонким разговором о любви, ожидании и жарком русском лете в усадьбе, где чувства зреют медленно и мучительно.

Для Файнса участие в этом проекте оказалось редким погружением в классическую русскую драму. Артист, легендарный лорд Волдеморт, оказался внутри чужой культуры и почувствовал себя там на удивление органично.

«Влюбленность в русскую культуру» для актера имела очень конкретное и прекрасное лицо – лицо Веры Глаголевой.

Фото: Legion-Media, Кадр из фильма «Две женщины» (2014)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
