Киноафиша Статьи В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»

26 сентября 2025 16:25
Кадр из сериала «Царь ночи»

Картина переносит зрителей в Петербург 1905 года.

В начале XX века Петербург — город на грани катастрофы. Сериал «Царь ночи» (2025) переносит зрителя в вихрь революционных интриг, где судьбы людей переплетаются среди тумана брусчатки и пороха.

В центре истории — Елизавета Боярская и Владимир Вдовиченков, чьи персонажи оказываются втянутыми в судьбоносную игру.

История над бездной

Действие разворачивается в Санкт-Петербурге начала XX века. После смерти отца брат и сестра, Яков и Софья, теряются друг для друга.

Чтобы воссоединиться, им предстоит пройти через уличные банды, революционное подполье, дворцовые интриги и политическую полицию.

В итоге они оказываются в центре заговора, цель которого — уничтожение Российской империи.

"Царь ночи"

Актерский ансамбль

Елизавета Боярская играет Адель, Владимир Вдовиченков — Еремеева. Через их судьбы раскрывается конфликт личных чувств и общественных катаклизмов.

Также в актёрском составе: Александр Галибин, Максим Митяшин, Алексей Ярмущик, Алиса Рейфер и Алексей Ухов.

Атмосфера эпохи

Сериал снимался при поддержке «РК Медиа» и «Русских исторических медиа». Художники воссоздали петербургские улицы и интерьеры аристократических салонов, где сталкиваются блеск высшего общества и тёмная реальность революционного подполья.

Дата премьеры

«Царь ночи» выйдет в ноябре 2025 года на Premier и Rutube. Запланированы 8 серий.

Также прочитайте: Семь сериалов подряд: «Триикс Медиа» создала для НТВ хиты года — от «Невского 8» до «Ничьи в пользу КГБ»

Фото: Кадр из сериала «Царь ночи»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
