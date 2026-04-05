Киноафиша Статьи Вовсе не Хюррем была женой Сулеймана: зря мы все это время жалели Махидевран — в реальности она устроилась лучше всех

Вовсе не Хюррем была женой Сулеймана: зря мы все это время жалели Махидевран — в реальности она устроилась лучше всех

5 апреля 2026 18:37
Кадр из сериала «Великолепный век»

Мать шехзаде Мустафы была не так проста.

В сериале «Великолепный век» Сулейман женится на Хюррем, разбив этим никяхом сердце Махидевран. Однако одна из исторических версий рассказывает совершенно другую историю.

Происхождение Махидевран

Создатели сериала сделали из Махидевран обычную рабыню, на которую обратила внимание Валиде-султан. Согласно одной из версий историков, у Махидевран было благородное происхождение. Она приходилась внучкой крымского хана Менгли I Гирея и родственницей Валиде-султан. Госпожа появилась на свет в семье кабардинского правителя Мирзы Хайдара Темрюк-бея и крымской принцессы Назкан-хатун. Эту версию рассказал потомок Махидевран Саид Перизад Темрюкоглу. Ее поддерждивает историк Андрэ Клот. Махидевран происходила из богатой и влиятельной семьи, была свободной мусульманкой. Именно поэтому в гарем она могла войти только женой правителя.

Версия Андрэ Клота

Французский историк Андрэ Клот отмечает, что никях между Сулейманом и Махидевран мог состояться в начале 1512 года в Крыму, где Сулейман в то время был бейлербеем Кафы. Другая версия утверждает, что церемония прошла 5 января 1512 года в Стамбуле, когда Махидевран было 14 лет.

Версия потомка

В интервью газете «Джюмхуриет» родственник Махидевран, Саид Темрюкоглу, сообщил, что его предок Мария Темрюковна была супругой Ивана Грозного, а Махидевран — законной женой будущего османского султана. Саид утверждает, что Сулейман выбрал Махидевран, так как она была княжной.

Родственник говорит, что узнал историю от тети, а затем друг упомянул сериал "Великолепный век". Саид посмотрел его и был недоволен тем, что Махидевран изображена как рабыня, хотя она была госпожой, в отличие от Хюррем, пишет автор Дзен-канала «Загадки «Великолепного века» (Тайны Востока)».

Тетя Саида Муаззез рассказала, что Махидевран прибыла в Османскую империю в 11 лет и несколько лет обучалась в гареме. Никях состоялся лишь в 1514 году, а через год родился Мустафа.

Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
