Загадка «Собаки Баскервилей», с которой ошибся даже Шерлок-Ливанов: а ведь правильный ответ все это время был под носом

21 октября 2025 16:11
Спустя годы разгадку большинство зрителей тоже вряд ли знают разгадку.

В финале «Собаки Баскервилей» советский Холмс в исполнении Василия Ливанова вдруг признаётся: есть вопрос, который для него остаётся без ответа. Казалось бы, все тайны разгаданы, злодей найден, собака – обыкновенная. Но остаётся одно «как?».

Как именно Стэплтон собирался доказать свои права на наследство, если бы план с дьявольским псом сработал?

Холмс предлагает три версии, и ни одна из них не выглядит убедительно.

Первая – уехать в Южную Америку и там, в консульстве, заявить о себе как о законном наследнике. Но сразу вскрылись бы старые грехи: похищенные деньги, смена фамилии, фальшивая биография.

Вторая – переехать в Лондон, изменить внешность и явиться как другой человек. Однако в те времена пластическая хирургия была на уровне цирюльни, и даже самому отчаянному преступнику пришлось бы всю жизнь жить под гримом.

Третья версия – подсунуть подставное лицо, снабдив его документами, а самому остаться в тени и получить часть прибыли. Но это создаёт ещё одну проблему: слишком много свидетелей, которых придётся «убрать».

Выходит, даже великий сыщик здесь разводит руками. План Стэплтона был эффектным, но безумным: он обрёк себя на провал, даже если бы пес все-таки загрыз Баскервиля.

И всё же в этой загадке есть деталь, мимо которой Холмс прошёл слишком быстро. В поместье на стене веками висел портрет Хьюго Баскервиля – копия Стэплтона, если верить описанию. Почему никто этого не заметил?

Ни сэр Чарльз, ни мистер Бэрримор, который наверняка не раз вытирал с него пыль. Совпадение слишком очевидное, чтобы пройти мимо.

Похоже, что ответ на загадку, над которой ломал голову сам Холмс, осталась висеть на стене Баскервиль-холла.

Фото: Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» (1981)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
