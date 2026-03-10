Меню
Киноафиша Статьи Задолго до «Планеты обезьян» Тима Бертона: оказывается, в СССР в 1986 году сняли фильм, где обезьяны превращаются в людей

10 марта 2026 17:09
Кадр из фильма «Эксперимент 200»

Кажется, голливудский режиссер подсмотрел идею у советских студентов ВГИКа.

Мало кто знает, но в советском кино была собственная «Планета обезьян». Причём сняли её ещё в 1986 году — задолго до голливудской версии Тима Бертона.

Речь о короткометражном фантастическом фильме «Эксперимент 200», где учёные превращают шимпанзе в людей. Спустя два века после начала эксперимента новые существа оказываются настолько разумными, что решаются на дерзкий побег и угоняют вертолёт.

Эксперимент, которому исполнилось 200 лет

Фильм поставил студент режиссёрского факультета ВГИКа Юрий Мороз. Основой стал рассказ писателя-фантаста Кира Булычёва «Юбилей 200». По сюжету научный проект длится уже два века: учёные выводят новое существо — гомошимпов, потомков шимпанзе, постепенно превращённых в людей.

Гомошимпы живут в закрытом питомнике под наблюдением исследователей. Они выглядят как люди и мыслят почти так же. Однако создатели уверены, что полностью контролируют ситуацию и развитие эксперимента.

Кадр из фильма «Эксперимент 200»

Когда эксперимент выходит из-под контроля

Проблема в том, что гомошимпы оказываются гораздо умнее, чем предполагалось. У них появляется собственный лидер и постепенно формируется понимание своего положения. Существа начинают осознавать, что люди никогда не будут считать их равными, пишет автор Дзен-канала Клуб «Советские фильмы»

В итоге они разрабатывают план побега. Когда на территорию питомника прилетает грузовой вертолёт с продовольствием, гомошимпы захватывают его и поднимаются в воздух.

Короткометражка длится меньше 30 минут, но в ней снялись известные актёры. Профессора Бателя сыграл Алексей Петренко, а лидера гомошимпов — Александр Феклистов. Несмотря на студенческий статус, фильм получился необычным и до сих пор выглядит как редкий пример философской фантастики позднего СССР.

Фото: Кадр из фильма «Эксперимент 200»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
