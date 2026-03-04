Задолго до «Первого отдела» и «Тайн следствия»: 3 детективных сериала СССР, которые будут держать в напряжении — оторваться невозможно

Меню
4 марта 2026 17:38
Кадры из сериалов «ТАСС уполномочен заявить», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Бриллианты для диктатуры пролетариата»

Когда уже все досмотрено до дыр, обращаемся к классике.

Пока все смотрят и пересматривают серии «Первого отдела» и «Тайн следствия», можно обратить внимание на детективные сериалы, созданные в Советском Союзе. Эти проекты пользовались большой популярностью и собирали перед экранами целые семьи. Эти фильмы до сих пор периодически показываются по телевизору. К слову, сама порой пересматриваю.

«ТАСС уполномочен заявить» состоит из десяти серий. Проект основан на произведении Юлиана Семенова, вдохновленном реальными событиями. Главным героем является персонаж, основанный на советском дипломате Александре Огороднике. В актерском составе можно увидеть таких знаменитостей, как Алексей Петренко, Вячеслав Тихонов и Юрий Соломин.

«ТАСС уполномочен заявить»

«Следствие ведут ЗнаТоКи» — это широко известный и любимый сериал, который выходил в эфир на протяжении более восемнадцати лет. Название проекта происходит от фамилий главных героев: следователь Павел Знаменский, инспектор уголовного розыска Александр Томин и эксперт-криминалист Зинаида Кибрит. Популярность сериала была настолько велика, что зрители часто ассоциировали актеров с настоящими работниками правоохранительных органов. В результате они нередко обращались к ним за помощью в реальных ситуациях.

«Следствие ведут ЗнаТоКи»

«Бриллианты для диктатуры пролетариата» — это одна экранизация из произведений Юлиана Семёнова о приключениях Штирлица. Сериал состоит из двух серий и рассказывает о работе секретной организации.

Советую посмотреть, если не смотрели. Дух захватит точно.

«Бриллианты для диктатуры пролетариата»
Фото: Кадры из сериалов «ТАСС уполномочен заявить», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Бриллианты для диктатуры пролетариата»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
