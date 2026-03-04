Меню
Киноафиша Статьи Задолго до «Первого отдела»: этот советский детектив почти точь-в-точь — свой Брагин также есть

4 марта 2026 11:50
Кадр из фильма «Два билета на дневной сеанс»

Чем могло поразить советское кино? 

Советский детектив 1966 года «Два билета на дневной сеанс», снятый в Ленинграде, называют предтечей современных историй о принципиальных следователях и коррупции в верхах.

В центре сюжета — молодой милиционер Алешин в исполнении Александра Збруева. Ему предстоит внедриться в коллектив лаборатории полимеров, где руководство подозревают в хищениях. По мере развития событий главный герой последовательно выводит на свет сложную сеть махинаций, охватывающую не только предприятие, но и городскую администрацию.

Сценарий фильма во многом опирался на реальные события: в начале 1960‑х годов в Ленинграде громко обсуждали дело Георгия Зуйкова, который выстроил разветвлённую схему торговли продуктами и антиквариатом и имел связи среди партийной элиты.

Фильм собрал в советском прокате более 35 млн зрителей и оставил заметный след в культурной памяти — на крупнейших сервисах у ленты по‑прежнему высокий рейтинг. Сюжет картины во многом похож на «Первый отдел»: честные следователи, борьба с элитой и закрученные дела.

Фото: Кадр из фильма «Два билета на дневной сеанс»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
