Киноафиша Статьи Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему?

Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему?

29 сентября 2025 07:29
Кадр из сериала «Великолепный век»

В сериале точно показали этот момент.

Даже Хюррем Султан, самая могущественная фаворитка султана Сулеймана, не решалась нарушить один строгий гаремный запрет. Она, обладая невероятным влиянием, всё же боялась последствий. Речь шла о негласном правиле, которое касалось ночной одежды наложниц.

«Ночная броня» наложниц

В гареме султана даже ночью нельзя было расслабляться. Существовало строгое правило: наложницам запрещалось спать обнаженными, если правителя не было рядом.

Вместо этого девушки надевали скромные длинные рубашки, которые даже получили свое название — «ночная броня». Рабынь в таких нарядах можно было увидеть и в сериале «Великолепный век».

Это был не просто обычай, а реальный инструмент выживания. Такая пижама защищала не только от холода, но и от лишних взглядов, сплетен и подозрений в неверности падишаху.

Одна неосторожность могла погубить репутацию и разрушить карьеру фаворитки. Даже могущественная Хюррем соблюдала этот ритуал, понимая, что в борьбе за власть мелочей не бывает.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Наряды наложниц

Но если с «ночной броней» создатели сериала постарались точно соответствовать истории, то в остальном, наряды наложниц на экране мало походили на реальные.

В действительности османские женщины не носили ни прозрачных тканей, ни платьев с глубоким декольте. Их повседневный гардероб был практичным и скромным, во многом напоминая мужской.

Основу нарядов рабынь составляли простые рубахи, просторные шаровары и кафтаны. Никакой роскоши и открытости — только удобство и строгость.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что сериал скрыл одну конкретную султаншу.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
