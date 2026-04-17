Зачем в советских квартирах разделяли туалет и ванную? Ответ неожиданный: всё ради детей

17 апреля 2026 16:11
Кадр из фильма «Афоня» (1975)

От совмещённых санузлов со временем отказывались.

В домах советской постройки санитарные узлы обустраивались по-разному. В одних зданиях туалет и ванную комнату объединяли, получая предельно тесное помещение.

В других объектах эти два пространства были жёстко разделены. Эта традиция активно внедрялась в период расцвета брежневок, тогда как в хрущёвках предпочитали совмещённые санузлы.

Подобные архитектурные решения диктовались вовсе не случайными причинами. Государство уделяло внимание половому воспитанию подрастающего поколения и стремилось исключить любые провоцирующие или неловкие ситуации в быту.

Раздельный санузел позволял избежать конфликтов в семьях, когда, например, одному ребёнку необходимо было принять ванну, а другому срочно требовалось в туалет.

Свою роль сыграл и рост популярности коммунальных квартир. При совмещённом варианте санузла жизнь жильцов такой «коммуналки» превращалась в настоящий квест с бесконечными очередями утром и вечером.

Кроме того, разделение ванной и туалета положительно сказывалось на гигиене. Зубные щётки, полотенца и другие предметы личной гигиены больше не соседствовали в непосредственной близости с унитазами, что снижало риск распространения бактерий.

Таким образом, типовые планировки советских квартир — это не только наследие экономики, но и попытка продуманной организации быта.

Светлана Левкина
