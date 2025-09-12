Зачем в Матрице снимались десятки близнецов: спорим, вы не обратили на это внимания

«Матрица» — это не просто культовый фантастический боевик. Фильм предсказал эпоху цифровой зависимости, искусственного интеллекта и виртуальных миров.

Поэтому лента не теряет актуальности и сейчас. Тем более, что ее создатели использовали оригинальные идеи для съемок.

Близнецы в «Матрице»

В сцене с женщиной в красном платье из «Матрицы» Вачовски спрятали гениальную деталь, которую многие пропускают. Пока все смотрят на её образ, на заднем плане толпятся десятки людей — и некоторые из них выглядят как точные копии друг друга.

Это не ошибка монтажа и не повтор кадров. Создатели намеренно пригласили на съёмки множество близнецов, раздали им одинаковую одежду и отпустили в толпу. Так они создали ощущение искусственности, словно мир матрицы собран из ограниченного набора «деталей».

Клоны Смита

В «Матрице: Перезагрузке» сцена с сотнями клонов агента Смита под дождём кажется чистой компьютерной графикой. Но братья Вачовски снова пошли креативным путём.

Вместо того чтобы снимать Хьюго Уивинга десятки раз или создавать цифровые дубли, они наняли толпу статистов — примерно того же роста и телосложения, что и актёр. А потом с помощью хитроумного монтажа и технологий «приклеили» на их лица цифровую маску Уивинга. Так получился жутковатый эффект армии идентичных Смитов, пишет автор Дзен-канала «World of Cinema».

Ранее портал «Киноафиша» писал про ляпы в фильме.