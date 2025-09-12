Зачем в Матрице снимались десятки близнецов: спорим, вы не обратили на это внимания

Меню
12 сентября 2025 20:33
Кадр из фильма «Матрица»

Такой прием придумали Вачовски.

«Матрица» — это не просто культовый фантастический боевик. Фильм предсказал эпоху цифровой зависимости, искусственного интеллекта и виртуальных миров.

Поэтому лента не теряет актуальности и сейчас. Тем более, что ее создатели использовали оригинальные идеи для съемок.

Близнецы в «Матрице»

В сцене с женщиной в красном платье из «Матрицы» Вачовски спрятали гениальную деталь, которую многие пропускают. Пока все смотрят на её образ, на заднем плане толпятся десятки людей — и некоторые из них выглядят как точные копии друг друга.

Кадр из фильма «Матрица»

Это не ошибка монтажа и не повтор кадров. Создатели намеренно пригласили на съёмки множество близнецов, раздали им одинаковую одежду и отпустили в толпу. Так они создали ощущение искусственности, словно мир матрицы собран из ограниченного набора «деталей».

Кадр из фильма «Матрица»

Клоны Смита

В «Матрице: Перезагрузке» сцена с сотнями клонов агента Смита под дождём кажется чистой компьютерной графикой. Но братья Вачовски снова пошли креативным путём.

Кадр из фильма «Матрица: Перезагрузка»

Вместо того чтобы снимать Хьюго Уивинга десятки раз или создавать цифровые дубли, они наняли толпу статистов — примерно того же роста и телосложения, что и актёр. А потом с помощью хитроумного монтажа и технологий «приклеили» на их лица цифровую маску Уивинга. Так получился жутковатый эффект армии идентичных Смитов, пишет автор Дзен-канала «World of Cinema».

Ранее портал «Киноафиша» писал про ляпы в фильме.

Фото: Кадры из фильмов «Матрица» (1999), «Матрица: Перезагрузка» (2003)
