«Зачем так разделять сезон, бред какой-то!»: зрители устали ждать финал 3 сезона «Вампиров» — уже все забыли

Финальные пять серий третьего сезона «Вампиров средней полосы» выходят 27 февраля. Но ожидание продолжения для части зрителей оказалось не только радостным.
Между двумя половинами сезона прошло около четырех месяцев, и такая пауза заметно повлияла на восприятие истории.
Третий сезон успел разогнаться и подвести героев к крупному конфликту. Затем сериал ушел на перерыв. За это время зрители подзабыли детали и эмоционально «остыли». В обсуждениях все чаще говорят не о сюжете, а о формате релиза.
Для сериала с единой линией и множеством нюансов длинный разрыв работает против вовлеченности. Часть аудитории признается, что эффект ожидания не оправдался.
Как реагируют зрители
В комментариях реакция звучит довольно прямо:
«Эх, а могли бы выдержать киберславную паузу между сериями», «Я уже забыла, что было в первой половине», «Ну зачем так разделять сезон, бред какой-то!»
Такие отзывы встречаются регулярно. Люди ждали продолжения, но формат показа устроил не всех.
При этом сам сериал по-прежнему активно обсуждают. У проекта сложилась лояльная аудитория, которая хочет увидеть развязку. Вопрос лишь в том, сохранится ли напряжение к финалу. Это станет ясно уже после выхода последних серий.